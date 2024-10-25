Київські суди винесли перші вироки за ухилення від мобілізації

Максимальне покарання за ухилення від мобілізації – п'ять років тюрми

Від початку року слідчі Києва завершили досудові розслідування та скерували до судів обвинувальні акти у 26 кримінальних справах за фактом ухилення від призову

Суди Києва винесли перші сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу. Зокрема, житель Солом'янського району отримав чотири роки тюрми, мешканець Оболоні – п'ять років за ґратами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві.

Від початку року слідчі Києва завершили досудові розслідування та скерували до судів обвинувальні акти у 26 кримінальних справах, що розслідувалися за фактом ухилення від призову та постановки на військових облік.

Загалом столичні правоохоронці повідомили про підозру 51 особі. Як зауважує поліція, у більшості випадків розслідування у таких справах розпочинається за повідомленням територіальних центрів комплектування.

Згідно з Кримінальним кодексом, максимальне покарання за ухилення від мобілізації – п'ять років тюрми. Водночас такі порушники не знімаються з військового обліку й надалі підлягають призову, акцентували у Нацполіції.

Як відомо, за п'ять місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Як повідомлялося, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

До слова, упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно.