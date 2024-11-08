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Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Турецький президент вважає, що зусилля західних лідерів на чолі з Трампом зможуть завершити війну в Україні
фото з відкритих джерел

За словами Ердогана, Туреччина надалі зосереджуватиметься на пошуку мирного рішення

Якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа застосує підхід, орієнтований на розв'язання проблеми, війна в Україні може «легко закінчитися». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters.

Турецький президент відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами пришвидшать закінчення війни. «Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів», – зазначив він.

Ердоган також додав, що Туреччина планує й надалі зосереджуватись на пошуку мирного рішення. «Ми – країна, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити», – каже політик.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Дональд Трамп Реджеп Таїп Ердоган війна президент вибори у США

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