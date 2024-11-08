Суд США призупинив розгляд справи Трампа про штурм Капітолія

Суддя задовольнила клопотання про зупинку провадження у справі заворушень біля будівлі Конгресу США

Суд поставив на паузу справу новообраного президента Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Про це повідомляє The Guardian.

Так, суддя задовольнила клопотання офісу спеціального прокурора Джека Сміта про призупинення провадження у справі за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою скасувати рішення виборів 2020 року.

Спеціальний прокурор попросив суддю призупинити справу проти новообраного президента, щоб «оцінити безпрецедентні обставини», в яких опинився офіс. Він зазначив, що обвинувачення «у звʼязку з результатами виборів шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини».

Команда Сміта заявила, що поінформує суддю про «результати своїх дебатів» до 2 грудня.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення.

Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Раніше Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій.

До слова, американець Девід Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення за неодноразові напади на правоохоронців під час штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

Як повідомляло агентство Reuters, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі.