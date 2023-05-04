Нічна атака на столицю: поліція показала наслідки

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02

На різних вулицях Києва біля приблизно 10 будинків впали уламки

Сьогодні ворог здійснив чергову невдалу спробу підступно обстріляти столицю. Патрульна поліція Києва опублікувала фото уламків ворожого озброєння.

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«Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці світлини – наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

Росіяни здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу.