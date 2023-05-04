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Нічна атака на столицю: поліція показала наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на столицю: поліція показала наслідки
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02
фото: Нацполіція

На різних вулицях Києва біля приблизно 10 будинків впали уламки

Сьогодні ворог здійснив чергову невдалу спробу підступно обстріляти столицю. Патрульна поліція Києва опублікувала фото уламків ворожого озброєння.

«Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці світлини – наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

Росіяни здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу.

Теги: Київ війна росія окупанти

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