Чому поразка у війні зруйнує путінський режим

Його крах неминучий, і криза вже почалася

Знаєте, чому путінський режим впаде після поразки в Україні? Поразка вб’є його ідеологічну основу – «побєдобєсіє».

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Криза «побєдобєсія» вже почалася. Цього року влада скасувала його головний колективний обряд – «ходу безсмертного полку», щоб тисячі людей не вийшли з фотографіями своїх родичів, які загинули під час агресії проти України, демонструючи таким чином величезний масштаб російських втрат. Серед зображень міфічних «дідів на палицях» було б безліч фотографій свіжозакопаних синів і чоловіків, які несли б ридаючі вдови та матері.

Така хода на тлі відсутності будь-яких успіхів у війні стала б свідченням того, що утопія майбутнього повторення «великої перемоги», на яку молилося «побєдобєсниє», обернулася безславним, але кривавим провалом.

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Згідно з «побєдобесієм», росіяни – «спадкоємці великої перемоги», «народ-переможець», а їхній вождь — гарант повторення перемоги. Поразка у великій війні несумісна з цією релігійною картиною світу. Вона стане кінцем «побєдобєсія», а разом з ним і режиму, який зробив його своєю ідеологічною опорою.

Радянські люди чекали на обіцяний комунізм, а коли він так і не настав, розчарувалися та поховали систему. росіяни чекали повторення перемоги та тріумфу у війні, але отримають ганебну поразку. Це вб’є віру людей у владу і в Путіна, який обдурив їхні очікування. Крах режиму стане неминучим.

У майбутньому, ймовірно, замість «безсмертного полку» на 9 травня, кожне 24 лютого в Росії проводитимуть покаяну ходу з фотографіями військових злочинів росіян в Україні, а російські політики, як канцлер Брандт в Освенцимі, стоятимуть на колінах у Бучі та Маріуполі.