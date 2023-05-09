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Латвія заборонила святкування 9 травня: громадяни влаштували провокації (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія заборонила святкування 9 травня: громадяни влаштували провокації (відео)
Латвія заборонилас святкування 9 травня на всій території країни
фото:www.vp.gov.lv

Влада на всій території Латвії 9 травня заборонила проводити публічні святкові та розважальні заходи, збори та пікети. Але дотримались закону не всі

У Латвії правоохоронці затримали шістьох людей за покладання квітів 9 травня до місць демонтованих пам'яток радянських часів, а також за демонстрацію «ворожої символіки». На них буде складено адмінпротоколи, і очікують штрафи. Про це у вівторок, 9 травня, заявили на сайті поліції країни.

«Загалом сьогодні було затримано шістьох людей. П'ять із них за покладання квітів на місце, де раніше знаходився радянський пам'ятник у парку Перемоги у Ризі. У свою чергу ще одного затримано за те, що поклали квіти, маючи «ворожу символіку», – повідомила поліція Латвії.

Зазначається, що всього з 9 травня порушили дев'ять справ про адміністративні правопорушення та одну кримінальну справу. Шість процесів запустили в Ризькому регіоні, два в Латгалії та одне в Земгалі.

Також повідомляється, що поліція зупинила чоловіка який пересувався на інвалідному візку, що був одягнений у куртку з написом «Росія» англійською. Чоловікові довелося зняти куртку.

Раніше повідомлялося, що поліція Латвії має намір штрафувати громадян за покладання 9 травня квітів до місць, де знаходилися демонтовані пам'ятники радянським воїнам. У МЗС країни додали, що такі дії розцінюватимуться як «уславлення агресії».

Ще у квітні латвійський сейм затвердив закон, який забороняє проводити 9 травня будь-які громадські заходи, за винятком урочистостей з нагоди Дня Європи, започаткованого на честь початку створення Євросоюзу.

У прийнятому сеймовому документі сказано, що він має на меті захист інтересів держави та недопущення заворушень. Також у ньому наголошується, що рішення ухвалене на знак солідарності з Україною.

Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня забороняється використовувати піротехніку, проводити на відкритому повітрі публічні святкові та розважальні заходи, ходи, збори та пікети тощо.

Нагадаємо, у Латвії готуються продовжити термін підтримки українців до кінця 2023 року. Йдеться про початкову допомогу, а також про компенсації за розселення біженців. Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня.

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Теги: росія закон поліція квіти відео Латвія

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