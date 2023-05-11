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США обіцяють підтримку Україні незалежно від успіхів контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США обіцяють підтримку Україні незалежно від успіхів контрнаступу
фото: radiosvoboda.org

Російські військові будуть здивовані, коли Сили оборони України пустять у хід отриману від союзників техніку

Сполучені Штати Америки надаватимуть підтримку Україні незалежно від успіху майбутнього контрнаступу. Про це повідомив спікер Об'єднаного комітету начальників штабів, полковник Дейв Батлер в інтерв'ю «РБК-Україна».

На думку Батлера, російські військові будуть здивовані, коли Сили оборони України пустять у хід отриману від союзників техніку та використають здобуті навички.

При цьому Батлер додав, що у внутрішніх дискусіях та у розмовах з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі ніколи не йшлося про те, що «якщо українці не досягнуть того й того, значить, все».

«Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі», – підкреслив полковник.

Нагадаємо, 9 травня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Пакет включатиме додаткові засоби ППО, ракети та радари до них, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему, а також 155-мм снаряди.

Теги: радари українці військові Україна президент полковник США допомога ЗСУ

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