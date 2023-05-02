«Переведемо гроші українським націоналістам». Як шахраї викрали в росіянки 20 млн рублів

Окупантка залишилася без усіх заощаджень, тому що злякалася, що її гроші переведуть «українським націоналістам»

Російська війсковослужбовиця перевела усі заощадження шахраям та схаменулася лише за два дні

Російська військовослужбовиця залишилася без 20 мільйонів рублів, боячись що її заощадження потраплять до рук «українських націоналістів». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Спочатку 34-річній Людмилі з Хімок зателефонував «слідчий з управління боротьби з економічними злочинами», який приголомшив її новиною, що на її ім’я хтось взяв кредит. Поки жінка збиралася з думками і розповідала про суму усіх своїх заощаджень на картці, її перемкнули на «фінансового фахівця», а потім і на «співробітника ФСБ». Той повідомив, що її заощадження можуть надіслати націоналістам в Україну.

Далі з окупанткою поговорив фінансовий співробітник банку, який переконав жінку оновити рахунок, зняти всі кошти, взяти кілька кредитів і перерахувати все це на «безпечний» рахунок, що вона і зробила.

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Коли ж росіянка схаменулася (за два дні), то виявила, що більше не мільйонерка – свої 20 мільйонів російських рублів вона відправила шахраям.

З'ясувалося, що жінка взагалі ніколи не чула про телефонне шахрайство, чим дуже здивувала поліцейських.

Нагадаємо, що аферисти обікрали топового російського чиновника та кинули його на 44 млн рублів. У листопаді 2022 року кількома транзакціями вони викрали з карт чиновника10,8 млн рублів. У березні повторили спробу і викрали вже 33,5 млн рублів. Зрозумівши, що його обдурили, заступник керівника апарату Держдуми пішов у поліцію.

До слова, у Москві шахраї незаконно продали 4-кімнатну квартиру Жанни Кринициної – доньки народної артистки України Маргарити Кринициної. Зловмисники продали майно Жанни Криніциної за 13 млн грн.