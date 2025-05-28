ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі

ЄС планує створити Центр морської безпеки в Чорному морі на тлі зростання загроз

Європейський Союз прагне посилити морську безпеку в Чорноморському регіоні, плануючи створити спеціальний центр для моніторингу потенційних загроз та захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомила журналістам у середу головний дипломат ЄС Кая Каллас, пише «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ініціатива відображає зростання зацікавленості до регіону з початку повномасштабної війни Росії проти України. Метою нового центру безпеки стане раннє попередження про можливі загрози через посилення можливостей спостереження.

«Інформація, отримана центром, буде передана Україні та іншим країнам Чорного моря, коли це буде можливо», – зазначила Каллас.

Вона також запропонувала організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС із сусідніми країнами для посилення співпраці в регіоні.

Нагадаємо, Росія в рамках врегулювання війни в Україні висуває умови, пов'язані з письмовим зобов'язанням Заходу не розширювати НАТО на схід та зняття санкцій.

«Умови президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу до західних лідерів письмово зобов'язатися припинити розширення НАТО на схід та зняти частину санкцій із Росії» – йдеться у публікації Reuters.

Москва хоче отримати «письмове» зобов'язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід. «Це своєрідний формальний виняток членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік», – пише агентство.

До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті країн G7, куди його запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головуватиме на цій зустрічі. Головним питанням, яке Зеленський має намір підняти перед лідерами «Великої сімки», стане фінансова підтримка України як ключовий фактор у боротьбі проти російської агресії.