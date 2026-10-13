Прем'єр Болгарії звернувся до ЄС і НАТО через нову атаку на судна біля кордонів

Один з кораблів затонув, врятувати вдалося одного моряка

Румен Радев назвав напади на торговельні кораблі поблизу болгарських територіальних вод абсолютно неприйнятними

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив представників країни при Європейському Союзі та НАТО про нові атаки на торговельні судна в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя. Він також анонсував розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву політика.

«Ще один напад на торговельні судна в безпосередній близькості від територіальних вод Болгарії є абсолютно неприйнятним. Нашого постійного представника при НАТО та нашого постійного представника при Європейському Союзі було повідомлено. У мене запланована розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте», – заявив Радев.

За повідомленнями болгарських ЗМІ, поблизу узбережжя країни дрони атакували два торговельні судна. Одне з них – Chelsea 3 під прапором Мальти – зазнало удару трьох безпілотників приблизно за 33 км від берега.

На борту Chelsea 3 перебували 15 членів екіпажу. Усіх моряків урятували, п’ятьом із них надають медичну допомогу. Друге судно атакували приблизно за 31 км від узбережжя, неподалік села Крапец. Корабель затонув, врятувати вдалося одного моряка.

Після інцидентів Болгарія ініціювала екстрене обговорення ситуації на рівні Ради безпеки та поінформувала партнерів у ЄС і НАТО. Обставини атак і походження безпілотників з’ясовують.