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Хакери отримали доступ до даних 3 млн осіб із баз Пентагону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хакери отримали доступ до даних 3 млн осіб із баз Пентагону
Представники міністерства заявили, що поки що не виявили доказів зловмисного використання викраденої інформації
фото: АР

Несанкціонований доступ тривав з жовтня 2025 року до липня 2026-го

Унаслідок злому величезної кадрової бази даних Пентагону було викрадено конфіденційну інформацію про значну кількість військовослужбовців, зокрема номери соціального страхування та відомості про їхні посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами представника міністерства війни США, від злому постраждали 2,76 млн живих осіб та ще 294 тис. померлих. Масштаб і конфіденційність викраденої інформації можуть викликати занепокоєння з приводу національної безпеки, особливо з огляду на те, що файли містили детальну інформацію про посади, які обіймали військовослужбовці та цивільний персонал.

«У період з жовтня 2025 року по липень 2026 року в інформаційній системі Центру даних про кадри Міністерства війни (DMDC) відбувся несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості сторонніх користувачів. Після виявлення інциденту DMDC негайно усунув цю вразливість», – зазначив представник міністерства.

Центр даних про кадри оборонного сектору є одним з основних сховищ Пентагону, де зберігаються кадрові документи, що містять інформацію про військовослужбовців діючої служби та резервістів, цивільних співробітників, підрядників, пенсіонерів, ветеранів та членів сімей військовослужбовців.

Агентство зберігає понад 60 млн особових справ. За словами представника міністерства, несанкціонований доступ тривав з жовтня 2025 року до липня, коли DMDC виявило вразливість і виправило систему, зазначивши, що поки що немає доказів того, що викрадені дані були використані зловмисниками.

Представники міністерства заявили, що поки що не виявили доказів зловмисного використання викраденої інформації, і пропонують ресурси для захисту особистих даних та моніторингу кредитної історії.

Раніше хакерське угруповання ShinyHunters заявило про отримання доступу до даних тисяч нинішніх і колишніх співробітників Федерального бюро розслідувань США, а також кандидатів на роботу у відомстві. Частину оприлюдненої інформації вдалося пов'язати з реальними людьми.

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Теги: Пентагон хакер

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