Трамп розкритикував Велику Британію за звільнення підозрюваних у підготовці атаки на авіабазу США

Трамп: Я здивований, що вони їх звільнили, я б цього не зробив

П'ятьох чоловіків було звільнено за кілька годин до закінчення встановленого законом терміну, який забороняв їх затримувати без офіційних звинувачень

Дональд Трамп висловив здивування та незгоду з рішенням британської влади звільнити під заставу п'ятьох громадян Великої Британії, затриманих за підозрою у підготовці нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд, яку США використовують для ударів по Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Rерівник антитерористичної поліції Лоренс Тейлор заявив, що розслідування триває, зокрема щодо можливого зв'язку підозрюваних із іноземною державою. При цьому під час обшуків придатної вибухівки виявлено не було, а саме затримання відбулося після дзвінка місцевої фермерки.

Прем'єр-міністр Енді Бернем призначив екстрену нараду з питань безпеки, а міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд запевнила, що загрозу взято під контроль і територія навколо бази є безпечною. У свою чергу, посольство Ірана в Лондоні категорично відкинуло будь-які звинувачення у причетності до інциденту, назвавши їх безпідставною пропагандою.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом надати нову інформацію щодо п’яти чоловіків, затриманих учора поблизу бази ВПС США RAF Fairford у Великій Британії.

Президент США підтвердив, що підозрювані у підготовці вибуху в Глостерширі, є мігрантами.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція евакуювала близько 85 домогосподарств у селі Велфорд після затримання п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту.