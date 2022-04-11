Ми дуже дорого платимо за перемогу. Євросоюз має це відчути

ЄС та НАТО люблять і цінують сильних

Візит керівництва Євросоюзу в Україну вже не просто про «ми з вами». Він про «ви з нами». Про те, що Україна має почати шлях до ЄС у червні. Саме тоді має бути затверджений висновок про надання нам статусу кандидата. До речі, опитувальник для країни-кандидата ми вже вчора отримали.

Не будемо нікому морочити голову, членство в Євросоюзі не прийде завтра чи післязавтра, але зиск від процесу вступу буде помітний одразу. І відвідання Бучі дуже важливе – це не про створення образу України як жертви, це про ціну нашої перемоги. Ми дуже дорого платимо за перемогу, але від цього стаємо сильнішими – вони мають це відчути.

ЄС та НАТО люблять і цінують сильних.

Читайте також:





Джерело: блог Павла Клімкіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.