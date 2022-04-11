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    Думки вголос

    Ми дуже дорого платимо за перемогу. Євросоюз має це відчути

    Членство в Євросоюзі не прийде завтра чи післязавтра - Ми дуже дорого платимо за перемогу. Євросоюз має це відчути
    Членство в Євросоюзі не прийде завтра чи післязавтра

    ЄС та НАТО люблять і цінують сильних

    Візит керівництва Євросоюзу в Україну вже не просто про «ми з вами». Він про «ви з нами». Про те, що Україна має почати шлях до ЄС у червні. Саме тоді має бути затверджений висновок про надання нам статусу кандидата. До речі, опитувальник для країни-кандидата ми вже вчора отримали.

    Не будемо нікому морочити голову, членство в Євросоюзі не прийде завтра чи післязавтра, але зиск від процесу вступу буде помітний одразу. І відвідання Бучі дуже важливе – це не про створення образу України як жертви, це про ціну нашої перемоги. Ми дуже дорого платимо за перемогу, але від цього стаємо сильнішими – вони мають це відчути.

    ЄС та НАТО люблять і цінують сильних.

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    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Ми дуже дорого платимо за перемогу. Євросоюз має це відчути