Ми дуже дорого платимо за перемогу. Євросоюз має це відчути
ЄС та НАТО люблять і цінують сильних
Візит керівництва Євросоюзу в Україну вже не просто про «ми з вами». Він про «ви з нами». Про те, що Україна має почати шлях до ЄС у червні. Саме тоді має бути затверджений висновок про надання нам статусу кандидата. До речі, опитувальник для країни-кандидата ми вже вчора отримали.
Не будемо нікому морочити голову, членство в Євросоюзі не прийде завтра чи післязавтра, але зиск від процесу вступу буде помітний одразу. І відвідання Бучі дуже важливе – це не про створення образу України як жертви, це про ціну нашої перемоги. Ми дуже дорого платимо за перемогу, але від цього стаємо сильнішими – вони мають це відчути.
ЄС та НАТО люблять і цінують сильних.
Джерело: блог Павла Клімкіна