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    Протести у Білорусі: у Мінську почалися затримання активістів

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    У Мінську почалися затримання активістів - Протести у Білорусі: у Мінську почалися затримання активістів
    У Мінську почалися затримання активістів
    Фото: Новая Газета/Ґрати

    Автозаки впритул під'їжджають до присутніх, яких силовики вихоплюють з натовпу і швидко садять в машини

    ОМОНівці і співробітники білоруських служб безпеки ввечері в понеділок, 10 серпня, приступили до активних затримань протестувальників, які зібралися в центрі Мінська на проспекті Переможців.

    Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

    Міліція закликає присутніх розійтися, в той же час з боку району Старого міста продовжують підходити нові групи протестуючих.

    Автозаки впритул під'їжджають до присутніх і силовики швидко садять людей в машини. До району затримання підтягується спецтехніка, включаючи водомети.

    У МВС республіки повідомили, що обстановка перебуває під контролем.

    «Є затримані, поки не можу озвучити їх кількість. Працює оперативно-ситуаційний штаб МВС, обстановка контрольована», – повідомила прессекретар МВС країни Ольга Чемоданова.

    У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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