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    Другий день протистояння у Білорусі: центр Мінська оточили силовики

    • Розсилка
    <span>Поліція в центрі Мінська</span> - Другий день протистояння у Білорусі: центр Мінська оточили силовики
    Поліція в центрі Мінська
    Фото: NEXTA

    У столиці Білорусі на сьогодні запланована нова акцыя протесту незгодних з результатами виборів

    Білоруські силовики оточили вулиці в центрі Мінська, в тому числі в районі стели. 

    Відзначається, що біля стели встановлено металеві загородження, на місце прибуває спецтехніка силовиків, у місті перестає працювати мобільний зв'язок. 

    Обстановка поки залишається спокійною, великого скупчення людей не спостерігається. 

    Організатори демонстрацій, анонсовані на 19:00, заявили про план Б через дії силовиків. Демонстрантів закликають брати з собою захисні каски, шоломи, окуляри, респіратори або протигази, щитки, а також підготувати невелику аптечку на випадок травм.

    «Рівно о 20:00 починаємо рух групами в центр міста. Наша мета - затиснути карателів з усіх боків, максимально розтягнувши їх сили і вимотавши», - йдеться в телеграм-каналі NEXTA. 

    Також повідомляється, що центральні станції метро Мінська закриті.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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