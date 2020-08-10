Другий день протистояння у Білорусі: центр Мінська оточили силовики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція в центрі Мінська Фото: NEXTA

У столиці Білорусі на сьогодні запланована нова акцыя протесту незгодних з результатами виборів

Білоруські силовики оточили вулиці в центрі Мінська, в тому числі в районі стели.

Відзначається, що біля стели встановлено металеві загородження, на місце прибуває спецтехніка силовиків, у місті перестає працювати мобільний зв'язок.

Обстановка поки залишається спокійною, великого скупчення людей не спостерігається.

Організатори демонстрацій, анонсовані на 19:00, заявили про план Б через дії силовиків. Демонстрантів закликають брати з собою захисні каски, шоломи, окуляри, респіратори або протигази, щитки, а також підготувати невелику аптечку на випадок травм.

«Рівно о 20:00 починаємо рух групами в центр міста. Наша мета - затиснути карателів з усіх боків, максимально розтягнувши їх сили і вимотавши», - йдеться в телеграм-каналі NEXTA.

Також повідомляється, що центральні станції метро Мінська закриті.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».