У Франції 15-річному школяреві відірвало кисть руки під час протестів

Підліток зазнав тяжкого поранення внаслідок вибуху поліцейської гранати біля ліцею

У Франції 15-річний школяр втратив кисть руки внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують. Про це пише повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Підліток, який живе у Вінглі поблизу Ланса, був серед приблизно 200 учасників протесту біля ліцею Беаль. Через ситуацію на місце викликали підрозділ поліції з боротьби з масовими заворушеннями.

Версії того, як саме школяр зазнав поранення, відрізняються. Очевидиця стверджує, що граната влучила хлопцеві в руку та вибухнула. Натомість джерело в поліції заявило, що підліток нібито підняв гранату, щоб кинути її назад у правоохоронців.

«Я була поруч з однокласником, який постраждав. Раптом щось вдарило його по руці й вибухнуло. Я побачила, як йому відірвало кисть. Це було шокуюче», – розповіла одна з учениць місцевій радіостанції Ici Hauts-de-France.

Вона також заперечила версію правоохоронців про те, що школяр підняв гранату із землі. «Він її не піднімав. Вона влучила йому в руку», – наголосила дівчина.

Наразі немає однозначної інформації й про тип гранати. За одними даними, йдеться про гранату з гумовими кульками, за іншими – про світлошумову.

Прокурор Бетюна Етьєн Тьєффрі повідомив, що 15-річний хлопець зазнав серйозного поранення, однак загрози його життю немає. Постраждалого госпіталізувано до Лілля. За фактом інциденту розпочато внутрішнє поліцейське розслідування.

Інцидент стався на тлі масштабних протестів французьких старшокласників. Близько 500 із 3700 ліцеїв країни частково або повністю припинили роботу, щоб уникнути заворушень.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. За даними міністра внутрішніх справ Франції, лише за минулий тиждень правоохоронці затримали понад 5 тис. людей, 85% із них – неповнолітні. Сотні людей зазнали поранень. Після затишшя на вихідних цього тижня очікується поновлення акцій.

Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.