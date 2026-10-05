Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції 15-річному школяреві відірвало кисть руки під час протестів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Франції 15-річному школяреві відірвало кисть руки під час протестів
У Франції за тиждень протестів затримано понад 5 тис. людей
фото: AP

Підліток зазнав тяжкого поранення внаслідок вибуху поліцейської гранати біля ліцею

У Франції 15-річний школяр втратив кисть руки внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують. Про це пише повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Підліток, який живе у Вінглі поблизу Ланса, був серед приблизно 200 учасників протесту біля ліцею Беаль. Через ситуацію на місце викликали підрозділ поліції з боротьби з масовими заворушеннями.

Версії того, як саме школяр зазнав поранення, відрізняються. Очевидиця стверджує, що граната влучила хлопцеві в руку та вибухнула. Натомість джерело в поліції заявило, що підліток нібито підняв гранату, щоб кинути її назад у правоохоронців.

«Я була поруч з однокласником, який постраждав. Раптом щось вдарило його по руці й вибухнуло. Я побачила, як йому відірвало кисть. Це було шокуюче», – розповіла одна з учениць місцевій радіостанції Ici Hauts-de-France.

Вона також заперечила версію правоохоронців про те, що школяр підняв гранату із землі. «Він її не піднімав. Вона влучила йому в руку», – наголосила дівчина.

Наразі немає однозначної інформації й про тип гранати. За одними даними, йдеться про гранату з гумовими кульками, за іншими – про світлошумову.

Прокурор Бетюна Етьєн Тьєффрі повідомив, що 15-річний хлопець зазнав серйозного поранення, однак загрози його життю немає. Постраждалого госпіталізувано до Лілля. За фактом інциденту розпочато внутрішнє поліцейське розслідування.

Інцидент стався на тлі масштабних протестів французьких старшокласників. Близько 500 із 3700 ліцеїв країни частково або повністю припинили роботу, щоб уникнути заворушень.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. За даними міністра внутрішніх справ Франції, лише за минулий тиждень правоохоронці затримали понад 5 тис. людей, 85% із них – неповнолітні. Сотні людей зазнали поранень. Після затишшя на вихідних цього тижня очікується поновлення акцій.

Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Читайте також:

Теги: Франція граната протест поранення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Барделла: Безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат і обіцянки фінансової підтримки країні без будь-яких гарантій
Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
7 вересня, 01:33
Французька сторона наполягає, щоб Усманова прибрали зі списку обмежень
Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
15 вересня, 08:02
Алішер Усманов – російський мільярдер узбецького походження, який тривалий час був одним із найбагатших бізнесменів Росії
Італія та Хорватія підтримали виключення російського мільярдера із санкційного списку ЄС – FT
17 вересня, 00:54
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня
21 вересня, 05:50
Російський диктатор Володимир Путін та Алішер Усманов мають давні зв’язки
Франція заблокувала продовження санкцій проти Росії
18 вересня, 13:42
Руслан мріє повернутися додому після перемоги й бути впевненим, що ворог більше не зможе туди прийти
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
20 вересня, 20:15
Макрон розкрив деталі нової допомоги Україні
Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО
22 вересня, 09:33
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
27 вересня, 22:49
Кардіохірург Довгалюк Аркадій поруч з Миколою та його мамою
Нове серце і мрія про велике Lego. Зворушлива історія порятунку шестирічного хлопчика з Буковини
29 вересня, 19:21

Соціум

На тлі підозри на чуму в Росії зберуться вчені та медики з країн СНД
На тлі підозри на чуму в Росії зберуться вчені та медики з країн СНД
У школах Литви вивчатимуть Шевченка замість російських авторів
У школах Литви вивчатимуть Шевченка замість російських авторів
У Франції 15-річному школяреві відірвало кисть руки під час протестів
У Франції 15-річному школяреві відірвало кисть руки під час протестів
Через підозру на чуму в Росії сусідні країни посилили контроль на кордонах
Через підозру на чуму в Росії сусідні країни посилили контроль на кордонах
Румунія викликала тисячі резервістів до військових частин
Румунія викликала тисячі резервістів до військових частин
Дрони вдарили по судну біля Румунії: двоє загиблих
Дрони вдарили по судну біля Румунії: двоє загиблих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
104K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua