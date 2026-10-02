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Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale
Франція назвала умову передачі Україні перших чотирьох Rafale
фото: Reuters

Париж уже веде переговори з Києвом про передачу літаків, а перша партія може складатися з чотирьох винищувачів

Франція розпочала підготовку перших українських пілотів до польотів на винищувачах Rafale. Навчання відбувається на тлі переговорів між Парижем та Києвом про можливу передачу французьких бойових літаків Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Про початок відповідної роботи заявив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад. За його словами, Париж зараз обговорює з Києвом передачу винищувачів, якими керуватимуть безпосередньо українські екіпажі.

«Наразі ми ведемо переговори з українцями щодо відправки Rafale, пілотованих не французькими пілотами, а українськими», – заявив Аддад.

Франція вже запустила відповідну навчальну програму. Підготовка українських військових авіаторів відбувається за традиційною програмою французьких Повітряних сил та передбачає декілька послідовних етапів.

Спочатку українські пілоти тренуються на легких навчальних літаках Grob G-120TP. Після цього вони мають перейти на вдосконалені реактивні Dornier Alpha Jet. Лише після проходження цих етапів авіатори зможуть опановувати складніші винищувачі Rafale.

Перші чотири літаки Україна може отримати одразу після завершення відповідного навчального курсу. У липні Франція та Україна оголосили про укладення «дорожньої карти», яка передбачає придбання 16 винищувачів Rafale та озброєння до них.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, перший винищувач має здійснити політ в українському повітряному просторі вже у 2028-2029 роках.

Водночас потенційний масштаб майбутніх поставок може бути значно більшим. Підписаний у листопаді 2025 року лист про наміри передбачає можливість розширення замовлення до 100 винищувачів протягом наступного десятиліття.

Остаточні параметри домовленостей між Україною та Францією поки що не визначені. Сторони ще не підписали твердого контракту, а питання вартості та структури фінансування майбутньої угоди залишаються відкритими.

Аерокосмічні аналітики також звертають увагу на стислі терміни потенційної передачі літаків. Нинішні виробничі потужності Dassault Aviation становлять близько трьох винищувачів на місяць.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі спецслужби не отримували від ЦРУ попередження про можливу російську атаку безпілотниками на країни Південної Європи.

Напередодні іспанська газета El Mundo повідомила, що американська розвідка нібито попередила декілька європейських урядів про можливу російську операцію із застосуванням безпілотників. За інформацією видання, потенційними цілями могли бути Іспанія, Франція або Італія.

Теги: Франція винищувач Україна Повітряні сили ЗСУ

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