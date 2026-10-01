Школи заблоковані, держслужбовці страйкують: що відбувається у Франції

Французькі учні середніх шкіл та студенти зібралися біля ліцею імені Фредеріка Бартольді під час акції протесту з вимогою найму вчителів-замісників, збільшення фінансування та поліпшення умов навчання поблизу Парижа

Протести через умови навчання поширилися на сотні ліцеїв, а страйки працівників держсектору пов’язані з бюджетом на 2027 рік

У Франції під час протестів затримали понад 600 людей, а щонайменше 83 поліцейських і жандармів отримали поранення. Акції, що почалися через умови навчання, поширилися на 356 навчальних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив про розширення протестного руху та засудив насильство біля деяких ліцеїв. За його словами, під час акцій учасники кидали предмети в правоохоронців, влаштовували підпали та вступали в сутички з поліцією.

За словами міністра освіти Франції Едуара Жеффре, від початку протестів минулого тижня постраждали 119 учнів та працівників системи освіти. Він закликав забезпечити повернення учнів до занять.

Протести розпочалися в регіоні Іль-де-Франс навколо Парижа, а згодом поширилися на інші міста. Серед найбільш постраждалих від заворушень міст – Париж, Бордо, Ліон та Лілль. У Ліллі поліція застосувала сльозогінний газ.

Причиною протестів стали скарги учнів на умови навчання. Серед них – розклад занять, переповнені класи, нестача вчителів та перегрівання приміщень під час спеки. Учні також говорять про тривалий навчальний день. Один із ліцеїстів у Ліллі розповів AFP, що заняття тривають із 8:00 до 18:00.

Раніше Reuters повідомляв, що 29 вересня французькі ліцеїсти блокували входи до навчальних закладів, а працівники державного сектору вийшли на страйк через заплановані урядом заходи економії. Тоді перебої в роботі зафіксували більш ніж у 330 ліцеях.

До страйку долучилися, зокрема, вчителі та пожежники. Профспілки вимагали переглянути заплановані бюджетні заходи, зокрема замороження зарплат працівників державного сектору у 2027 році.

Протести та страйки відбуваються напередодні представлення урядом проєкту бюджету Франції на 2027 рік. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявляв про необхідність заощадити близько €54 млрд. Серед запропонованих заходів – обмеження державних витрат та замороження зарплат державних службовців.

Водночас уряд заявив про готовність обговорити проблеми в системі освіти. Міністр освіти Едуар Жеффре повідомив про створення платформи для консультацій, до якої зможуть долучитися ліцеїсти. Уряд також планує провести загальнонаціональне обговорення їхніх вимог.

За даними Міністерства національної освіти Франції, 29 вересня у страйку взяли участь 13,71% педагогів. Найвищою була участь працівників шкільного життя – 27,39%. Серед учителів шкіл та коледжів показник становив 15,28% та 15,83% відповідно. У ліцеях страйкували 10,08% педагогів загальноосвітніх і технологічних закладів та 7,75% – професійних.

Раніше «Главком» писав, що французькі підлітки можуть самостійно їздити до ліцею на компактних електромобілях Fiat Topolino. Для керування такими легкими квадрициклами у Франції не потрібні звичайні автомобільні права категорії B – достатньо посвідчення категорії AM, яке можна отримати з 14 років.