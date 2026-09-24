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Кандидатка у президенти Франції підтримала запрошення Путіна на саміт G20

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кандидатка у президенти Франції підтримала запрошення Путіна на саміт G20
Марін Ле Пен є кандидаткою у президенти Франції
фото: Reuters

США запросили Путіна на саміт G20

Кандидатка у президенти Франції, лідерка партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен відреагувала на рішення США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Ле Пен зауважила, що підтримує запрошення Путіна на цю зустріч світових лідерів.

Нагадаємо, Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20. Державний секретар США заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть диктатору можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони для Володимира Путіна на саміт G20.

Напередодні офіційного запрошення повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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Теги: G20 путін Марін Ле Пен Франція

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