Ляпас Табачнику: рівно 15 років тому студентка вдарила міністра букетом. Як це було

Свої дії студентка пояснила протестом проти політики Табачника

15 років тому, 22 вересня 2011 року, 17-річна першокурсниця Києво-Могилянської академії Дарина Степаненко вдарила міністра освіти Дмитра Табачника букетом хризантем на міжнародному форумі в Києві. Ця акція стала символом студентського опору проросійському курсу влади. «Главком» нагадує, як це було.

Інцидент стався під час форуму міністрів освіти європейських країн у Києві, коли із вступним словом виступали представники Ради Європи. Степаненко відкликала Табачника вбік і вдарила його букетом по обличчю. Після цього охорона передала студентку міліції.

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Пізніше Степаненко розповіла, що акція була заздалегідь спланованою. Вона була членкинею мистецького «Братства Святого Луки» та називала удар квітами ненасильницькою акцією протесту.

Свої дії студентка пояснила протестом проти політики Табачника. За її словами, йшлося не лише про його діяльність у сфері освіти, а й про його публічні висловлювання, які вона вважала антиукраїнськими. Також Степаненко заявляла про тиск на Києво-Могилянську академію.

Того ж дня депутат Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що студентку звільнили з міліції під його розписку. Адміністративного протоколу щодо її дій, за наявними повідомленнями, не складали.

Скриншот: Радіо Свобода

Скриншот: Радіо Свобода

Після подій 2011 року Дарина Степаненко припинила публічну діяльність. Вона не брала участі в політичному чи громадському житті. Через відсутність згадок у ЗМІ інформація про її теперішнє життя відсутня.

Нагадаємо, Дмитро Табачник у 2010–2014 роках очолював Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Був членом Партії регіонів та народним депутатом від цієї політичної сили. Його заяви щодо української історії, націоналізму та мовної політики неодноразово ставали предметом гострої критики.

Після початку повномасштабного вторгнення Табачник, за даними СБУ, консультував керівників російських окупаційних адміністрацій на Херсонщині та Запоріжжі та співпрацював із російськими спецслужбами.

У листопаді 2022 року колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді.

У січні 2023 року суд за клопотанням СБУ наклав арешт на активи Табачника на понад $2 млн. Йшлося, зокрема, про нерухомість, земельні ділянки та кошти в іноземній валюті. За даними СБУ, частину майна перед цим оформили на родичів, щоб уникнути можливої конфіскації.

У лютому 2023 року, президент Володимир Зеленський позбавив Табачника українського громадянства разом із низкою колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича. У СБУ заявляли, що йшлося про осіб, які мали російське громадянство.

У квітні 2023 року стало відомо, що Табачник став радником призначеного Росією «губернатора» окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького. За повідомленням мера Мелітополя Івана Федорова, Табачник також приєднався до російської партії «Єдина Росія» та балотувався від неї на виборах на окупованій території.

У листопаді 2023 року Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Табачника. До нього застосували, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на виведення капіталу за межі України та низку інших економічних обмежень.

У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та конфіскував майно Табачника. До держави перейшли, зокрема, половина квартири в Києві, п’ять земельних ділянок і будинок у Козині площею 672 кв. м, майже $144 тис. на банківському рахунку, а також майнові права на десятки мільйонів гривень. Частина активів була оформлена на матір Табачника.

У квітні 2025 року «Главком» також писав про бізнес Табачника в окупованому Криму. За даними російських реєстрів, наприкінці березня 2025 року в Сімферополі зареєстрували ТОВ «Кримська молочна компанія». 15% компанії належали самому Табачнику, 75% – ТОВ «Ліель-ФМ», яке, за даними розслідування, перебуває в його бізнес-орбіті, ще 10% – його давньому бізнес-партнеру Володимиру Казюку.

Журналісти встановили зв’язок Табачника та Казюка ще з попередніх аграрних проєктів у Криму. Загалом у розслідуванні йшлося про кілька компаній, пов’язаних із Табачником, зокрема «Агростандарт», «Таврида-центр» та «Вогні столиці». Основним напрямом його бізнесу на окупованих територіях називали аграрний сектор.

У квітні 2025 року «Главком» писав, що Дмитро Табачник розширює бізнес в окупованому Криму. За даними російських реєстрів, наприкінці березня 2025 року в Сімферополі зареєстрували ТОВ «Кримська молочна компанія», 15% якого належали Табачнику. Ще 75% компанії належали ТОВ «Ліель-ФМ», яке, за даними розслідування, також пов’язане з ексміністром.

У березні 2026 року ексміністр знову з'явився в російському інформаційному просторі з пропагандистськими заявами про Україну.

Окремо «Телебачення Торонто» заявило про зв’язки Табачника з ФСБ. За даними розслідувачів, він співпрацював із російською спецслужбою ще до повномасштабного вторгнення та передавав її представникам контакти українських ректорів. У матеріалі також ішлося про контакти ексміністра з Олегом Козловим, якого журналісти назвали співробітником 5-ї служби ФСБ.