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    У Грузії пройде масштабна акція «Марш свободи»

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    У Грузії пройде масштабна акція «Марш свободи»

    У суботу, 29 червня, на десятий день протестів, люди планують зібратися на площі Першої Республіки, звідки пройде хода до площі Свободи

    На десятий день протестів у Грузії в Тбілісі проведуть масштабний «Марш свободи». Про це повідомляють «Новини Грузії».

    У суботу, 29 червня, протестувальники планують зібратися на площі Першої Республіки, звідки пройде хода до площі Свободи.

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    «У суботу буде десятий день, як ми стоїмо тут, виходимо зі своїх будинків, виходимо з публічних структур, виходимо з поліції, приїжджаємо з своїх районів - виходить вся Грузія. З площі Республіки усім грузинським громадянським суспільством ми підемо до свободи», - заявив модератор акцій протесту Шоту Дигмелашвілі.

    Нагадаємо, прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиції.

    Нагадаємо, у понеділок ввечері у столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята акція протесту.

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

    Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

    Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

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