Післямова до події у Грузії. До чого приводять маленькі поступки агресору

Нодар Харшиладзе Політичний аналітик, один із засновників Грузинського центру стратегічного аналізу GSAC (Georgian Strategic Analysis Center)

Нодар Харшиладзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада туристичного потоку - це сигнал для влади Грузії Фото: Sputnik Грузія

Путіну треба сказати дякую: він вкотре показав, наскільки небезпечно брататися з Кремлем

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Бытует у нас рабочая версия, что с православным коммунистом российской госдумы всё просто по банальной халатности. Мол, усадили туда, где он не должен был сидеть. Но дело совершенно не в этом.

Визит господина Гаврилова и его председательствование в нашем парламенте следует рассматривать в цепочке событий. Это стало результатом процессов, которые мы наблюдаем последние два года. Было ясно, что это должно было когда-то произойти. Я говорю о системном процессе маленьких, но очень важных и последовательных уступок России, заигрывании перед Москвой, о позиции «не обидеть русских, ведь нам же с ними потом надо разговаривать». И я сейчас не о российских туристах – пусть и дальше приезжают, им нечего бояться. Но вот в последние два года – и это сложно осознать в полной мере – мы привязались не просто к российскому рынку, не просто к туристическому сегменту, мы просто фактически привязались к России как таковой.

И тут «вдруг» все возмутились или удивились, что господин Гаврилов приехал в Грузию, уселся в кресло спикера и начал нас учить демократии. Это выстрелило так, что уже мало не кажется если не всем, то многим, но…

… Никто не обратил, к примеру, никакого внимания вообще на событие где-то месячной давности, когда российские медиа компании «Спутник» и «ОРТ» приезжали сюда, привезли экспертов и организовали семинар на тему «как бороться с дезинформацией». Там не было Гаврилова, и там никто не садился в кресло спикера грузинского парламента. Но это куда хуже - главные российские дезинформаторы проводили форум на тему пропаганды. И подобные ивенты начались не сегодня и не вчера, подобное в последнее время поставлено на поток. Да, от нас там собираются в основном пророссийские фрики, но это создало соответствующую картинку, атмосферу. Вместе с экономической экспансией и так далее.

Поэтому кейс Гаврилова пускай будет недосмотром принимающей стороны, но это должно было рано или поздно произойти, мы это заслужили. В создание такой системы, безусловно, виновато правительство. Власть, правда, сразу же засудила этакую наглость. Не исключаю, что сделала это искренне, что не отменяет её вины. Однако виновато и грузинское общество в целом. Помимо нескольких групп активистов, неправительственных организаций общество к «мягкой силе» России относилось нейтрально, толерантно и вообще не замечало (не хотело замечать) её проявлений. И это тоже во многом привело к тому, что мы видим сейчас на проспекте Руставели и не только.

Один из уроков всего этого – одного государства в борьбе против «гибридной агрессии» Кремля не хватает. Пресса, неправительственный сектор, лидера мнений – они должны быть очень осмотрительными. Кремль очень хорошо умеет аккуратно и последовательно внедряться и «капелька по капельке» влиять. Правительство сегодня возмущается прецедентом, извиняется перед людьми, но нам это обошлось выбитыми глазами, один человек сейчас при смерти. До этой трагедии все мы пришли, во многом не обращая внимания на то, что я сказал. Просто экспансия агрессора системна достигал критической величины, но на это никто, прежде всего власть, особо не обращали внимания, более того это всячески поощрялось.

Возможно, это прозвучит парадоксально – мне очень нравится, как мы взорвались… Бидзина Иванишвили, который, как считалось, на уступки не идет, многое понял. Автоматически произошла отставка председателя парламента, мандат сложил депутат, организовавший прием Гаврилова. Следующие выборы в парламент произойдут без мажоритарки (пускай и с нулевым проходным порогом для партий). Но главное даже не это. Главный позитив - люди проснулись, люди поняли, что с нами происходят неправильные вещи, что нас просто постепенно тянули в лапы России. Поэтому этот протест правильный. Если бы ещё МВД не поступило ужасно, чрезмерно применив силу.

Последние несколько лет в сознании людей начали размываться принципы и устои европейской, прозападной, появился ряд знаков вопроса – куда же мы, в конце концов, идем. А нынешний протест вернул всё на свои места, и это правильно. Сейчас, главное, договориться о правилах игры. На выборах должно прийти проевропейское коалиционное правительство. Я бы очень хотел очень видеть в парламенте молодых людей, которые сегодня в протесте, и встали против тех, кто по-тихому скатывал Грузию в сторону России.

А Кремль прекрасно понимает всю глубину угроз для себя. Отсюда и истеричная реакция с отменами рейсов для туристов и так далее. К нашему большому счастью Москва хоть и работает системно, но когда им кажется, что у них что-то идет не так – они начинают всё делать очень топорно. Как в случае с Гавриловым они просто перебарщивают, совершенно не понимая этого. Они умеют подкапывать фундамент, хорошо знают, как что-то испортить, но потом обязательно начинают играть очень грубо.

Но это всегда нас и спасает. То, что Москва сейчас делает, это уже всё против России. Они своими руками формируют у нас антироссийскую повестку дня, потому что людей это раздражает, люди начинают думать. И, главное, понимать, каким троянским конем были и оказались русские туристы в своей массе. Повторюсь, ничего против них не имею. Потому что большинство из них люди очень хорошие, некоторые, кстати, убегают от режима Путина, просто переезжая сюда жить. Но они «вдруг» стали инструментом давления на нас, войны против нас.

Блокада туристического потока - это сигнал нашей власти. Да, его можно рассматривать как «не трогать удобных Кремлю людей», но постепенно прозревают и обычные люди. Это позитив, так как люди начали понимать, как это работает, и как будет это работать дальше. Что картинка «туристам – всё, Кремлю - ничего» в короткой перспективе выглядела очень привлекательно, но это оказалось ловушкой. Это касается и наших вин, наших минеральных вод (завод «Боржоми», кстати, принадлежит россиянам).

Я надеюсь, этот урок мы учтем лучше предыдущих. А то, что делает сейчас Россия, - господину Путину надо сказать спасибо за то, что он в очередной раз показал насколько опасно брататься с Кремлем.

Подготовил Владимир Копчак,

специально для «Главкома» из Тбилиси

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