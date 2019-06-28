Невизнана Абхазія обмежила перетин «кордону» з Грузією
Абхазькі сепаратисти вважають, що у Грузії проходять масові протестні акції провокаційного характеру
Невизнана Абхазія ввела тимчасове обмеження на перетин «кордону» з Грузією.
Про це повідомила так звана Служба державної безпеки Абхазії.
Абхазькі сепаратисти вважають, що «у Грузії проходять масові протестні акції провокаційного характеру, що зачіпають державність республіки Абхазія».
«Протестні акції проводяться і в Зугдідському районі, на прикордонній з республікою Абхазія території», – йдеться у повідомленні.
В Абхазії розробили і реалізують «необхідний комплекс заходів реагування», в числі яких – введення тимчасового обмеження на перетин «кордону» з Грузією.
«Обмежений в'їзд іноземних громадян з території Грузії, виїзд громадян республіки Абхазія на територію Грузії», – додали сепаратисти.
Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.