Невизнана Абхазія обмежила перетин «кордону» з Грузією



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КПП на лінії розмежування між Грузією та Абхазією

Абхазькі сепаратисти вважають, що у Грузії проходять масові протестні акції провокаційного характеру

Невизнана Абхазія ввела тимчасове обмеження на перетин «кордону» з Грузією.

Про це повідомила так звана Служба державної безпеки Абхазії.

Абхазькі сепаратисти вважають, що «у Грузії проходять масові протестні акції провокаційного характеру, що зачіпають державність республіки Абхазія».

«Протестні акції проводяться і в Зугдідському районі, на прикордонній з республікою Абхазія території», – йдеться у повідомленні.

В Абхазії розробили і реалізують «необхідний комплекс заходів реагування», в числі яких – введення тимчасового обмеження на перетин «кордону» з Грузією.

«Обмежений в'їзд іноземних громадян з території Грузії, виїзд громадян республіки Абхазія на територію Грузії», – додали сепаратисти.

Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.