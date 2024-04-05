Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW

Путін заявив, що РФ повинна продовжувати покладатися на міграцію для вирішення проблеми нестачі робочої сили в Росії

Наразі Росія виділяє приблизно третину чи більше свого щорічного федерального бюджету на оборону

Російський диктатор Володимир Путін намагається заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що російський президент Володимир Путін продовжує намагатися врівноважити протидіючі зусилля Кремля сформувати соціальні очікування щодо затяжної російської війни та заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.

Путін під час виступу на 12-му з’їзді Федерації незалежних профспілок Росії в Москві 4 квітня заявив, що в найближчі роки Росія відчуватиме високий попит на людський капітал і зіткнеться з нестачею робочої сили. Диктатор заявив, що майбутній дефіцит робочої сили в Росії є «абсолютно очевидним» і що для Росії «критично важливо» підвищити продуктивність праці та модернізувати та автоматизувати різні сектори економіки, такі як промислове виробництво, сфери послуг та агропромислову сферу.

IWS пише, що Путін заявив, що у Росії немає «великого вибору: або (Ред. – Росії) потрібно імпортувати робочу силу з-за кордону, або потрібно підвищити продуктивність праці». Путін говорить, що Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили у РФ, що, ймовірно, сигналізує російським ультранаціоналістичним виборцям припинити заклики до політики проти мігрантів, особливо на хвилі 22 березня теракт у «Крокус Сіті Холі».

Раніше ISW оцінювало, що антимігрантська політика може погіршити нестачу робочої сили в Росії та погіршити зусилля Росії щодо криптомобілізації, і що російська влада навряд чи повністю піддасться ультранаціоналістичним ксенофобським вимогам різко скоротити – якщо не ліквідувати – імміграцію до Росії шляхом російської війни.

Путін також заявив, що Росія не перевела свою економіку на воєнний стан, а російська економіка натомість «досить збалансована» та виконує всі соціальні гарантії. Однак Путін зазначив, що російський уряд концентрує свої зусилля та адміністративні та фінансові ресурси на розвитку російської оборонної промисловості. Припущення диктатора про те, що російська економіка перебуває або не перебуває на воєнному стані, залежно від регіону, до якого він звертається, є помилковими, оскільки протягом останніх кількох років РФ поступово, але ефективно мобілізувала свою оборонну промисловість для підтримки свого вторгнення в Україну.

Наразі Росія виділяє приблизно третину чи більше свого щорічного федерального бюджету на оборону, і президент Польщі Анджей Дуда 20 березня попередив, посилаючись на неуточнене німецьке дослідження, що Путін посилює зусилля, щоб перевести Росію до військової економіки з наміром бути здатним атакувати НАТО вже у 2026 або 2027 роках.

Кремль не здійснив і, ймовірно, не може швидко перевести російську економіку на повну економічну мобілізацію, як це зробив Радянський Союз під час Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), хоча Кремль постійно звертається до міфів Великої Вітчизняної війни, щоб припустити, що Росія здатна на такі зусилля.

Регулярні заклики Кремля до ширшої економічної мобілізації, ймовірно, мають на меті посилити внутрішню підтримку вторгнення Росії в Україну та створити страх на Заході перед здатністю Кремля залучити в Україну значну кількість матеріальних засобів. Зусилля Кремля запевнити громадян Росії в економічній і соціальній стабільності Росії, ймовірно, спрямовані на те, щоб уникнути виклику суспільного невдоволення перспективою майбутніх економічних зривів.

Нагадаємо, що російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання.