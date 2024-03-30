Британська розвідка повідомила, скільки нових солдатів щомісяця мобілізує РФ

Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах

Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter (Х).

Як ідеться у зведенні, російські війська продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Розвідка припускає, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.

«Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу», – зазначає Міноборони Британії.

У Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.

«Імовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», – ідеться у зведенні.

Нагадаємо, російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна «влада».

Раніше повідомлялося, що Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України. Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. Для отримання посади «ветеранам СВО» необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві «фейкові виші», які за кілька місяців видадуть «необхідні дипломи».