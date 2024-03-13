Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

В авіакатастрофі загинули 16 осіб

Російські пабліки публікують нове відео авіакатастрофи військового літака Іл-76 в Іванівській області.

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На відео видно, що перед падінням борт із двигуном, що загорівся, зачепив дерева, і його ніс різко опустило вниз, після чого він упав.

Відомо, що в авіакатастрофі загинули 16 осіб. За даними джерел журналістів, під час падіння екіпаж доповідав про загоряння четвертого двигуна і лопатки, що вилітали з нього. Саме це й пошкодило системи – і борт не зміг дотягнути до аеродрому, з якого вилетів кількома хвилинами раніше.

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Як повідомлялося, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.

Згодом стало відомо, що літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому.

Згодом російське міноборони підтвердило аварію Іл-76 в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту. Як зазначається, на борту Іл-76, який зазнав аварії, знаходилися вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака.