Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Діана Гасюк
glavcom.ua
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
фото: скріншот

В авіакатастрофі загинули 16 осіб

Російські пабліки публікують нове відео авіакатастрофи військового літака Іл-76 в Іванівській області. 

На відео видно, що перед падінням борт із двигуном, що загорівся, зачепив дерева, і його ніс різко опустило вниз, після чого він упав. 

Відомо, що в авіакатастрофі загинули 16 осіб. За даними джерел журналістів, під час падіння екіпаж доповідав про загоряння четвертого двигуна і лопатки, що вилітали з нього. Саме це й пошкодило системи – і борт не зміг дотягнути до аеродрому, з якого вилетів кількома хвилинами раніше.

Як повідомлялося, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.

Згодом стало відомо, що літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому.

Згодом російське міноборони підтвердило аварію Іл-76 в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту. Як зазначається, на борту Іл-76, який зазнав аварії, знаходилися вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака.

Теги: пожежа росія окупанти літак відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 лютого 1944 року почалася одна з найбільш ганебних в історії комуністичної росії подій – масова депортація чеченців та інгушів
Депортація народів Кавказу: про масові репресії та опір
23 лютого, 16:11
Східна Європа все більше розчаровується в Західній через недостатню підтримку України
У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg
25 лютого, 03:20
Міжконтинентальна балістична ракета «Ярс»
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
2 березня, 08:59
Китайський посол відпавився в турне Європою задля врегулювання так званої «української кризи»
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
3 березня, 10:39
Чорний стовп диму здіймається високо в гору
У столиці спалахнула потужна пожежа на Борщагівці (відео)
5 березня, 13:18
Росія підкуповує пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях
Окупанти купують голоси пенсіонерів на «виборах президента» Росії
5 березня, 02:52
Окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ
Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб
8 березня, 19:56
ISW оцінив спроможності оборонно-промислової бази Росії
ISW оцінив спроможності оборонно-промислової бази Росії
Вчора, 06:30
Родичі полонених бояться заявляти через погрози окупантів
Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані
Сьогодні, 14:57

Соціум

Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5873
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
4913
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3116
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2923
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua