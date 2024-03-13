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Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним
Голова молдовської Гагаузії, зокрема, попросила в Путіна «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону
фото з відкритих джерел

Голова Гагаузії заявила, що знайшла «спонсорів» у Росії

Голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від «Газпрому» та про «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону. Про це повідомляє Newsmaker.

Після повернення у Молдову башкан на брифінгу сказала, що на зустрічах у Росії, у тому числі з диктатором Володимиром Путіним, обговорювала дешевий газ для регіону та бонусні виплати для мешканців зі «спецрахунків» у Росії. 

«Раніше влада Молдови не дозволила укласти газову угоду з турецькою стороною. Ми звернулися до Росії з проханням отримувати газ за спеціальним тарифом напряму від «Газпрому», – заявила Євгенія Гуцул, додавши, що триває обговорення юридичних нюансів потенційної угоди. 

Голова Гагаузії також заявила, що знайшла «спонсорів» у Росії – не уточнюючи, яких саме – які нібито готові були перерахувати додаткові кошти у бюджет Гагаузії, але їх нібито конфіскували через розпорядження Кишинева. 

Гуцул сказала, що у зв’язку з цим звернулася до РФ з проханням «відкрити рахунки для мешканців Гагаузії» для бонусів до заробітних плат.

«Рахунки відкриють у російській платіжній системі «Мир». Жителі Гагаузії зможуть отримувати перекази з-за кордону», – заявила вона.

Незрозуміло, як у теорії це мало б працювати, оскільки система «Мир» на території Молдови недоступна. Також невідомо, у який спосіб можливе постачання газу до автономного регіону з Росії, якщо Україна припинить транзит російського газу через свою територію із завершенням терміну дії відповідної угоди. 

Прем’єр Дорін Речан назвав обіцянки Гуцул неправдою. 

«Останні два роки ми бачили, як це злочинне угруповання (вочевидь, Речан говорив про партію «Шор» – «Главком) давало багато брехливих обіцянок. І я, і всі громадяни очікуємо, щоб члени цієї злочинної групи постали перед судом... Це брехливі обіцянки», – сказал Речан.

Раніше речник молдовського уряду Даніель Воде, коментуючи нещодавню зустріч Гуцул з Путіним, заявив, що такі візити не служать інтересам країни.

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: путін Молдова Гагаузія газ зарплата

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