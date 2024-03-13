Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним

Голова Гагаузії заявила, що знайшла «спонсорів» у Росії

Голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від «Газпрому» та про «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону. Про це повідомляє Newsmaker.

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Після повернення у Молдову башкан на брифінгу сказала, що на зустрічах у Росії, у тому числі з диктатором Володимиром Путіним, обговорювала дешевий газ для регіону та бонусні виплати для мешканців зі «спецрахунків» у Росії.

«Раніше влада Молдови не дозволила укласти газову угоду з турецькою стороною. Ми звернулися до Росії з проханням отримувати газ за спеціальним тарифом напряму від «Газпрому», – заявила Євгенія Гуцул, додавши, що триває обговорення юридичних нюансів потенційної угоди.

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Голова Гагаузії також заявила, що знайшла «спонсорів» у Росії – не уточнюючи, яких саме – які нібито готові були перерахувати додаткові кошти у бюджет Гагаузії, але їх нібито конфіскували через розпорядження Кишинева.

Гуцул сказала, що у зв’язку з цим звернулася до РФ з проханням «відкрити рахунки для мешканців Гагаузії» для бонусів до заробітних плат.

«Рахунки відкриють у російській платіжній системі «Мир». Жителі Гагаузії зможуть отримувати перекази з-за кордону», – заявила вона.

Незрозуміло, як у теорії це мало б працювати, оскільки система «Мир» на території Молдови недоступна. Також невідомо, у який спосіб можливе постачання газу до автономного регіону з Росії, якщо Україна припинить транзит російського газу через свою територію із завершенням терміну дії відповідної угоди.

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Прем’єр Дорін Речан назвав обіцянки Гуцул неправдою.

«Останні два роки ми бачили, як це злочинне угруповання (вочевидь, Речан говорив про партію «Шор» – «Главком) давало багато брехливих обіцянок. І я, і всі громадяни очікуємо, щоб члени цієї злочинної групи постали перед судом... Це брехливі обіцянки», – сказал Речан.

Раніше речник молдовського уряду Даніель Воде, коментуючи нещодавню зустріч Гуцул з Путіним, заявив, що такі візити не служать інтересам країни.

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

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Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.