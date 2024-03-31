ISW: Росіяни не можуть належним чином захиститися від атак українських БпЛА

Російські військові стикаються із загрозою українських безпілотників як на окупованих територіях України, так і в Росії

Росіяни посилюють захист, щоб протидіяти українським безпілотникам, однак навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками, і забезпечують ці групи тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

Аналітики зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії. Невідомо, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники.

Опис російських мобільних вогневих груп в росЗМІ схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних атак безпілотників типу «Шахед».

«Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників.

Аналітики ISW припускають, що російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників, а російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах Росії.

«Масове розгортання мобільних вогневих груп на заході Росії може створити подібні проблеми для російських військ, оскільки військові РФ можуть бути не в змозі забезпечити достатню кількість таких груп у потрібному масштабі», – додали у звіті.

Нагадаємо, у Росії нафтопереробним заводам наказали закупити системи радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам безпілотників.