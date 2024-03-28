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Як українці ставляться до початку військових дій на території Росії? Результати опитування

Дарія Демяник
glavcom.ua
Як українці ставляться до початку військових дій на території Росії? Результати опитування
Більшість українців впевнені, що підрозділам, РДК, Легіону Свободи Росії та «Сибірському батальйону» допомагають українські сили оборони
фото: 24tv.ua

Українці у захваті від військових рейдів до РФ і розуміють їх важливість – опитування

Більшість українців вважають важливими для України військові дії на території РФ – свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за підтримки FutureResearchFoundation.

Так на питання «Чи вважаєте ви ці події значимими для України» позитивно відповіли 69,1% (так і дуже – 25,9%; так частково – 43,2%). Водночас до практично незначимих подій віднесли 15,4%, а до зовсім незначимих 7,6%. Не визначились по цьому питанню 7,9%.

Також більшість українців впевнені, що підрозділам, РДК, Легіону Свободи Росії та «Сибірському батальйону» допомагають українські сили оборони, у відсотковому відношенні опитаних з такою точкою зору – 57,7%. Протилежної ж думки дотримуються 23,9%, вважаючи, що ці формування діють самостійно. Не визначились із відповіддю по цьому питанню менше 20% опитаних (18,4%).

При цьому, на думку більшості українців цим підрозділам більш за все сприяє ГУР (50,7% опитаних), 6,7% опитаних назвали СБУ, а трохи менше 6% – ЗСУ. Майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки, а 22,5% не змогли визначитись по цьому питанню.

Про початок бойових дій на території РФ відомо 96,9% опитаних, а вперше про ці події почули лише 3,1% громадян.

Разом із тим, новини про бойові дії у РФ викликають позитивні емоції у 73,7% українців. На питання «Які емоції викликають у вас новини про бойові дії у Білгородській області?» 43,6% опитаних відповіли «виключно позитивні» і 30,1% – «більш позитивні». Виключно негативні емоції відчули 3,6 %, більше негативні – 5,1%, а 17,6% не змогли відповісти.

Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість (44,4%) та захоплення (33,2%). Майже у двічі менше українців відчули здивування (17,9%) та спокій (17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина (20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.

А от співчуття до росіян постраждалих від бойових дій більшість українців не відчувають. На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5,1%.

Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року.

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Теги: соцопитування військові росія українці війна Україна

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