Як українці ставляться до початку військових дій на території Росії? Результати опитування

Українці у захваті від військових рейдів до РФ і розуміють їх важливість – опитування

Більшість українців вважають важливими для України військові дії на території РФ – свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за підтримки FutureResearchFoundation.

Так на питання «Чи вважаєте ви ці події значимими для України» позитивно відповіли 69,1% (так і дуже – 25,9%; так частково – 43,2%). Водночас до практично незначимих подій віднесли 15,4%, а до зовсім незначимих 7,6%. Не визначились по цьому питанню 7,9%.

Також більшість українців впевнені, що підрозділам, РДК, Легіону Свободи Росії та «Сибірському батальйону» допомагають українські сили оборони, у відсотковому відношенні опитаних з такою точкою зору – 57,7%. Протилежної ж думки дотримуються 23,9%, вважаючи, що ці формування діють самостійно. Не визначились із відповіддю по цьому питанню менше 20% опитаних (18,4%).

При цьому, на думку більшості українців цим підрозділам більш за все сприяє ГУР (50,7% опитаних), 6,7% опитаних назвали СБУ, а трохи менше 6% – ЗСУ. Майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки, а 22,5% не змогли визначитись по цьому питанню.

Про початок бойових дій на території РФ відомо 96,9% опитаних, а вперше про ці події почули лише 3,1% громадян.

Разом із тим, новини про бойові дії у РФ викликають позитивні емоції у 73,7% українців. На питання «Які емоції викликають у вас новини про бойові дії у Білгородській області?» 43,6% опитаних відповіли «виключно позитивні» і 30,1% – «більш позитивні». Виключно негативні емоції відчули 3,6 %, більше негативні – 5,1%, а 17,6% не змогли відповісти.

Найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість (44,4%) та захоплення (33,2%). Майже у двічі менше українців відчули здивування (17,9%) та спокій (17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина (20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.

А от співчуття до росіян постраждалих від бойових дій більшість українців не відчувають. На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5,1%.

Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року.