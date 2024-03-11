Орбан озвучує Трампа чи Путіна?

Зі слів Орбана, Трамп сповістив його, що не збирається виділяти на допомогу Україні ні цента

«Трамп має намір зруйнувати НАТО»

Що це було між Віктором Орбаном і Дональдом Трампом? Таке, з трупним смородом колоніалізму і нехтуванням міжнародними зобов’язаннями?

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Зі слів Орбана, Трамп сповістив його, що не збирається виділяти на допомогу Україні ні цента, тобто, «забути» про Будапештський меморандум та інші домовленості між США та Україною. Європа сама таку допомогу не потягне, тому російсько-українська війна закінчиться – повністю до задоволення путіна.

Президент США – не Папа Римський, можливостей для втілення білопрапорних фантазій у нього незрівнянно більше. З урахуванням таких відверто проросійських ідей стає зрозумілішою активність окремих європейських країн щодо можливого вводу своїх військ в Україну для зупинення просування недоімперії.

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Але все це, включно з Орбаном, який десь у Мукачевому підписує акт анексії Закарпаття – лише страхи, загрози і можливості, а не реальність, що вже втілюється. Впадати у розпач, на що, власне, і розраховані путінсько-орбанівські демарші, зарано.

Неодноразово казав, що Трамп у Білому Домі, якщо дійсно почне реалізовувати свої ідеї (а це далеко не факт!), складає загрозу. Не тільки для України, а й для всього світу. І не тому, що він неосвічений і мстивий. А тому, що націленість на руйнування того, що не влаштовує його особисто, у Трампа значно сильніша, ніж намір збудувати щось, що буде влаштовувати багатьох.

Трамп хоче розігнати ООН, бо ця структура нічого не вирішує, тільки проїдає шалені гроші та ще й породжує політичних конкурентів Трампа на зразок Нікі Гейлі. Насправді так воно і є, але ніхто не чув, що Трамп пропонує замість ООН. Вільну конкуренції джунглів «Хто сильніший, той і правий»?

Трамп має намір зруйнувати НАТО, бо, на його думку, Штатам надо витратно нести тягар безпеки для європейських союзників. Припустимо, що таке станеться. Європа змушена буде створювати власні безпекові сили, і розкручений зараз європейський ВПК стане їй у нагоді. А Україна претендує бути ядром цих європейських безпекових сил, тобто, ніхто не віддасть її Кремлю.

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І що тоді робитиме Трамп? Силою всіх американських флотів захищатиме сухопутний кордон з Мексикою? Почне роззброюватися? Або почне воєнну конфронтацію з Китаєм? Це точно буде безпечніше і дешевше, ніж підтримка України, американські виборці оцінять...

Також Трамп з задоволенням посприяв би розпаду ЄС, бо європейці стають дедалі свавільнішими і не поспішають робити те, що вигідно США, а не ЄС, наприклад, розгортання торговельної війни з Китаєм. Але ж у результаті американського тиску та ще й за відсутності безпекової парасольки від США Європа навпаки може почати активніше взаємодіяти Китаєм, в першу чергу, економічно, про що Китай мріє.

Роблю всі ці теоретичні припущення виключно як ілюстрацію того, що діючи з позицій сили, цілком можливо отримати результат, повністю протилежний бажаному. Путін, який хотів через демонстративний напад на Україну поставити світ на коліна, вже у цьому переконався.

Трамп у своєму азарті руйнівника на путіна дещо схожий. Але політична система США значно більш захищена від проявів нерозважливого авторитарного авантюризму.

І останнє: нам своє робить. У всіх сенсах. Завжди і всюди.