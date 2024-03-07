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На Путіна чекає воєнний трибунал: фон дер Ляєн обіцяє, що диктатор відповість за воєнні злочини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Путіна чекає воєнний трибунал: фон дер Ляєн обіцяє, що диктатор відповість за воєнні злочини
Президентка Єврокомісії також заявила, що Росія «зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно»

Російського диктатора Володимира Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у під час промови перед конгресом Європейської народної партії з нагоди голосування за її висування як кандидата від партії на другий термін на посаді, пише Digi24.

«Путін переслідується за воєнні злочини і його судитимуть. На нього чекає воєнний трибунал», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

«Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а Путін пожертвував країною, щоб врятувати себе», – додала президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що «Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно». «Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені Росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії», – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.

Президентка Єврокомісії також заявила, що Росія «зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС». «Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа», – додала вона.

Раніше глава Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті G20, звинувативши його у спробі знищити Україну.

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Теги: путін трибунал Урсула фон дер Ляєн

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