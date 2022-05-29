Путін має рак і втрачає зір, але кілька років іще проживе – ЗМІ

За інформацією офіцера ФСБ, Путін страждає від головного болю і тремору кінцівок

У 69-річного кремлівського диктатора Володимира Путіна «важка форма раку, яка швидко прогресує», йому залишилося жити «не більше двох-трьох років». Про це повідомляє Daily Mirror, посилаючись на джерело у ФСБ.

За інформацією офіцера російської спецслужби, Путін втрачає зір.

«Коли він виступає на телебаченні, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься всього пара речень», – ідеться в публікації.

Також наголошується, що Путін страждає від головного болю і тремору кінцівок.

Нібито інформацію про смертельний діагноз президента РФ російський шпигун передав колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великобританії. У переданому повідомленні, зокрема, було сказано, що «тепер у Путіна трапляються напади неконтрольованої люті»: «Він абсолютно збожеволів і майже нікому не довіряє».

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.

Також на російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.