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    У світі

    Путін заборонив російським ЗМІ згадувати, що повномасштабна війна йде вже 100 днів

    У Росії зростає невдоволення розв'язаною Путіним війною&nbsp; - Путін заборонив російським ЗМІ згадувати, що повномасштабна війна йде вже 100 днів
    У Росії зростає невдоволення розв'язаною Путіним війною 

    Сьогодні вже сотий день, як РФ «взяла Київ за три дні»

    Адміністрація президента країни-агресорки «попросила» редакції державних та провладних ЗМІ «не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції» та «не акцентувати» увагу на тривалості війни.

    Такі вимоги надійшли ЗМІ напередодні 3 червня – сотого дня вторгнення РФ в Україну. Про це «Медузі» розповіли одразу чотири джерела: в одному із державних медіа, в мерії Москви, в одному з провладних видань, а також у самій адміністрації президента РФ.

    «Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення», – сказав «Медузі» співрозмовник в АП.

    «Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого», – сказав «Медузі» один із співрозмовників.

    Крім того, у Кремлі «не хочуть нагадувати», що вторгнення триває вже понад три місяці, тоді як планувалося «взяти Київ за три дні».

    Близьке до Кремля джерело, посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, наголошує, що багато росіян і так упевнені: «спецоперація» затяглася.

    Як повідомлялося, згідно з результатами соціологічного опитування компанії Russian Field, 50% росіян виступають за продовження війни в Україні. Натомість 39% заявляють, що Кремль має переходити до мирних переговорів.

    Нагадаємо, що небажання продовжувати війну проти України зростає і на фронті, серед рашистських військових.

    Водночас, влада РФ знову почала лякати ядерною війною.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін заборонив російським ЗМІ згадувати, що повномасштабна війна йде вже 100 днів