22 роки божевілля. Чи є у Росії шанс на одужання?

Опозиція в Росії виявилась недієздатною

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Путин находится у власти 22 года. Гитлер был у власти 12 лет и Германия за это время сошла с ума, к 44-му году война была безнадежно проиграна, но они до последнего защищали Рейхстаг. Люди сошли с ума, перестали нормально оценивать мир, себя, свою страну.

В России эти процессы длятся 22 года. Большинство солдат, которые сегодня зверствуют в Украине, родились при Путине. Все эти годы шло расчеловечивание, формировался культ силы, культ отторжения и полного презрения к западным ценностям и противопоставления себя всему цивилизованному миру. То что сегодня происходит в Украине – это реинкарнация схватки с фашизмом. Отличие только в том, что поезда с депортированными украинцами идут не на запад, а на восток.

Понимание происходящего возвращает нас к дискуссии о деятельности либеральной оппозиции. Ведь все эти процессы деградации и расчеловечивания в обществе происходили на наших глазах. Можно ведь было понять, в какую сторону все идёт, однако нежелание попробовать по-настоящему сломать алгоритм, толкающий страну к фашизму, приводило оппозицию к попыткам играть по правилам, которые устанавливал режим. Оппозиция занималась обсуждением, в какой цвет покрасить скамейки в муниципалитетах в надежде, что это может что-то изменить. Этот путь показал свою эффективность 24 февраля 2022, когда весь мир ужаснулся размахом путинских преступлений на украинской земле.

Все это можно было попытаться предотвратить – путинский режим еще давно стоило начать давить санкциями

Я, Борис Немцов, Билл Браудер пытались работать в этом направлении, говорили о необходимости введения санкций в отношении режима и предсказывали, что Путин приведет страну к фашизму и войне. В это время либеральная оппозиция красила скамейки, говорила про гибридный режим, участвовала в путинских «выборах» и выступала против санкций, а диктатура накачивала свою мускулатуру. Они за это время купили пол мира, если не больше. Сейчас мы отчетливо видим, насколько эшелонирована оборона врага на всех уровнях: в газетах, крупных корпорациях, правительствах западных стран находятся путинские симпатизанты. Начинаешь копать и видишь, насколько сильно коррумпировались западные элиты.

Если бы украинцы не смогли бы отстоять Киев и нанести первые поражения Путину, мы бы жили в совсем другом мире, в котором Путин диктовал бы свои условия. Поэтому крайне важно добиться победы Украины. Это сегодня задача номер один для всего свободного мира.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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