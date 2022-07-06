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    Соціум

    У Росії горіло хімічне підприємство (відео)

    Причиною пожежі називають коротке замикання - У Росії горіло хімічне підприємство (відео)

    Причиною пожежі називають коротке замикання

    скріншот із відео

    Загоряння сталося на заводі, який є найбільшим виробником азотних добрив у РФ

    Увечері 5 липня на території підприємства «Невинномиський азот» у Ставропольському краї Росії сталася велика пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця події.

    Місцеві ЗМІ з посиланням на мера міста Невинномиська причиною пожежі називають коротке замикання.

    Співробітників заводу терміново евакуювали. Для ліквідації загоряння було задіяно 47 осіб та 16 одиниць техніки МНС.

    «З метою дотримання вимог безпеки було виведено до оперативного резерву частину технологічних цехів. Постраждалих немає, викидів немає», – йдеться у повідомленні регіонального управління МНС РФ.

    За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту не було.

    «Невинномиський азот», на якому сталася пожежа, є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та одним з провідних хімічних підприємств на півдні країни-агресорки.

    Нагадаємо, днями у Москві сталася велика пожежа.

    Раніше повідомлялося, що у Росії сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗМІ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії горіло хімічне підприємство (відео)