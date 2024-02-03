Путін уперше визнав проблеми у росіян на фронті

За словами Путіна, Росії слід прикривати свої кордони, а також цивільні об'єкти та інфраструктуру

Диктатор заявив, що на одній із ділянок «Спеціальної воєнної операції» – складна ситуація

Диктатор Володимир Путін на форумі «Все для перемоги!» висловився про події, що відбувалися на Харківщині після відходу звідти російських Збройних сил. За словами російського лідера, йому боляче говорити про те, що відбувалося в той час. Про це повідомляють пропагандистські видання.

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«Коли у нас підрозділи з Харківської області відійшли, ми ж знаємо, що там діялося, що робили ці нелюди. Тільки неонацисти так можуть чинити. Ось у чому вся справа, ось з ким ми маємо справу», – заявив Путін.

На думку Путіна, переважна частина росіян налаштована допомогти населенню Донбасу, не бажаючи «кидати людей під колеса неонацистів».

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Диктатор заявив, що на одній із ділянок «Спеціальної воєнної операції» – складна ситуація, пов'язана з безпілотними літальними апаратами.

«Ось зараз тільки вранці розмовляв із Генштабом: на одній із ділянок, звичайно, складність ситуації пов'язана якраз із безпілотними літальними апаратами», – сказав Путін.

Очільник Кремля зазначив, що робить висновок про важливість безпілотних апаратів із щоденних контактів із військовослужбовцями, які перебувають на передовій.

За словами Путіна, Росії слід прикривати свої кордони, а також цивільні об'єкти та інфраструктуру.

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Також диктатор цинічно заявив, що «Збройні сили України (ЗСУ) завдають ударів по мирним жителям, щоб спровокувати Росію на дзеркальні дії».

Нагадаємо, на території Росії після завершення війни в Україні буде створено демілітаризовану зону. Вона простягнеться щонайменше до Москви. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

До слова, за повідомленням міноборони країни-агресорки РФ, у ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області Росії.