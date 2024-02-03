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Данілов: Демілітаризована зона простягнеться щонайменше до Москви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов: Демілітаризована зона простягнеться щонайменше до Москви
Данілов запевнив, що на території Росії буде створено демілітаризовану зону
фото: Генштаб ЗСУ

Секретар РНБО: «Єдине, де росіяни зможуть квакати, – це не ближче Уралу»

На території Росії після завершення війни в Україні буде створено демілітаризовану зону. Вона простягнеться щонайменше до Москви. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

«Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, – це не ближче Уралу. Повірте, так обов'язково буде», – наголосив глава РНБО.

Данілов переконаний, що злочини «сучасного Гітлера» не залишаться безкарними, тому демілітаризована зона проходитиме «по зовсім інших паралелях і меридіанах», аніж того волів би російський диктатор Володимир Путін.

«Це буде точно територія РФ, а не України», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Україні потрібно створити демілітаризовану зону на такій відстані, яка б забезпечила безпеку російських міст від обстрілів. На цю заяву відреагував речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, «складно зрозуміти», як можна імплементувати буферну зону між Україною та РФ, коли російські окупаційні війська перебувають на українській землі. 

До слова, за повідомленням міноборони країни-агресорки РФ, у ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області Росії.

Теги: Олексій Данілов росія Москва війна

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