Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.

ISW вважає, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.

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Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що демілітаризована зона в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку російських міст від обстрілів.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, що між РФ та Україною варто створити «демілітаризовану зону» для виведення російської території «з-під вогневої досяжності» України.