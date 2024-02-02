Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року. 

ISW вважає, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок. 

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що демілітаризована зона в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку російських міст від обстрілів. 

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, що між РФ та Україною варто створити «демілітаризовану зону» для виведення російської території «з-під вогневої досяжності» України. 

Читайте також: У Путіна з'явилася «конкурентка» на виборах: що відомо про уральську бізнесвумен
Теги: Україна диктатор окуповані території путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що «Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
15 сiчня, 17:11
Україна поєднює різні зразки озброєння для досягнення найбільшого результату
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
8 сiчня, 15:25
Розвідка вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість РФ
Британська розвідка спростувала російський фейк про мобілізацію
15 сiчня, 11:37
Зеленський зазначав, що саме диктатор Путін винен у крадіжці миру в світі
Зеленський розповів, скільки років миру вкрав Путін у світу
16 сiчня, 16:12
РФ атакує Україну ракетами
Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»
8 сiчня, 06:42
США сприятиме економічному відновленню України
США сприятиме економічному відновленню України
12 сiчня, 21:09
Годжес заявив, що голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі
Американський генерал спрогнозував, що призведе до повного краху економіки РФ
16 сiчня, 09:52
Палав нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області
Як атака на нафтовий термінал вплине на роботу російської ППО: оцінка ISW
22 сiчня, 06:39
Президент України Володимир Зеленський
ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів
Сьогодні, 00:20

Події в Україні

Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі
Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі
Українська ППО збила 11 «шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Українська ППО збила 11 «шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Противник активізувався на одному з напрямків – Генштаб
Противник активізувався на одному з напрямків – Генштаб
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
14K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
12K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
11K
ЗСУ прокоментували атаку авіації на військовий аеродром у Криму
9404
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
8286
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua