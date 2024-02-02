Пашинян більше не вірить Путіну

Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли торік Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію

Пашинян наголосив, що Вірменії слід подумати про те, які зв'язки у сфері безпеки їй слід побудувати

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово її підводила. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Reuters.

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Як зазначило видання, Вірменія, що межує з Грузією, Азербайджаном, Іраном і Туреччиною, вже давно покладається на Росію як на великого союзника і має російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від столиці, а також інші об'єкти.

«Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини», – сказав Пашинян.

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Прем'єр уточнив, що раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складності зі створенням концепції.

«Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з РФ. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин», – сказав він.

Пашинян сказав, що Вірменії слід подумати про те, які зв'язки у сфері безпеки їй слід побудувати зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Індією і Грузією.

Прем’єр поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом очолюваної Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), і сказав, що країні потрібна нова стратегія національної безпеки, яка зміцнить армію.

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Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли торік Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію, спричинивши відтік етнічних вірмен, які проживають там.

Росія заявляє, що в поразці винна «нездатність Пашиняна розібратися в складному суперництві на Південному Кавказі», і застерігає Єреван, що «Захід намагається вбити клин між Вірменією і Росією».

Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що вихід з ОДКБ не в інтересах Вірменії.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 25 грудня відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради. В ході зустрічі прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зробив зауваження про позицію щодо розмежовування своєю країною економічних та політичних питань.

До слова, Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.