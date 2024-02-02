Головна Новини
search button user button menu button

Пашинян більше не вірить Путіну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пашинян більше не вірить Путіну
Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли торік Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію
фото з відкритих джерел

Пашинян наголосив, що Вірменії слід подумати про те, які зв'язки у сфері безпеки їй слід побудувати

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово її підводила. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Reuters.

Як зазначило видання, Вірменія, що межує з Грузією, Азербайджаном, Іраном і Туреччиною, вже давно покладається на Росію як на великого союзника і має російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від столиці, а також інші об'єкти.

«Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини», – сказав Пашинян.

Прем'єр уточнив, що раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складності зі створенням концепції.

«Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з РФ. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин», – сказав він.

Пашинян сказав, що Вірменії слід подумати про те, які зв'язки у сфері безпеки їй слід побудувати зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Індією і Грузією.

Прем’єр поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом очолюваної Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), і сказав, що країні потрібна нова стратегія національної безпеки, яка зміцнить армію.

Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли торік Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію, спричинивши відтік етнічних вірмен, які проживають там.

Росія заявляє, що в поразці винна «нездатність Пашиняна розібратися в складному суперництві на Південному Кавказі», і застерігає Єреван, що «Захід намагається вбити клин між Вірменією і Росією».

Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що вихід з ОДКБ не в інтересах Вірменії.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 25 грудня відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради. В ході зустрічі прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зробив зауваження про позицію щодо розмежовування своєю країною економічних та політичних питань.

До слова, Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Читайте також: Москва зрадила Вірменію, а тепер погрожує їй
Теги: путін Нікол Пашинян Вірменія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дітей було вивезено з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей
Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей
2 лютого, 14:38
Вдень 28 січня безпілотник збито над територією Унецького району Брянщини
У Росії була гучна ніч: дрони атакували Брянщину
29 сiчня, 06:56
Через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв
В Україні тисячі китайських камер можуть передавати інформацію РФ
26 сiчня, 07:54
Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg
Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg
25 сiчня, 21:52
Для проходження зими Європа накопичила рекордні обсяги газу
Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
23 сiчня, 09:38
Північну Корею звинувачують у постачанні Росії ракет та артилерійських снарядів
Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ
22 сiчня, 12:52
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Путін може відвідати КНДР найближчим часом – ЗМІ
21 сiчня, 06:57
Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
20 сiчня, 01:50
У ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шаґол» згорів тактичний бомбардувальник Су-34
У Росії згорів бомбардувальник Су-34: розвідка показала відео
4 сiчня, 13:55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5626
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5329
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4541
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4470
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua