Неспокійна ніч для росіян: одразу кілька областей були під ударом дронів (відео)

Протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила вночі чотири безпілотники

У ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

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За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.

Водночас мережею ширяться фото і відео наслідків удару дрона по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді.

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Російські пожежники приборкували вогонь на НПЗ «Лукойл» у Волгограді фото: російські ЗМІ

Російські пожежники приборкували вогонь на НПЗ «Лукойл» у Волгограді фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого в результаті падіння дрона сильна пожежа сталася у російському Волгограді. На площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

Крім того, уночі у російському Воронежі було чути вибух, працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника. Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа. У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття.