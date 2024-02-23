Донцова впевнена, що завдяки стійкості військових і їх рідних – РФ нікому ніколи не вдасться зламати

Письменниця Дар'я Донцова підтримала рішення Путіна знову стати президентом РФ у 2024 році

Письменниця-путіністка Дар'я Донцова розповіла, що періодично відвідує Головний військовий клінічний госпіталь РФ, де перебувають поранені російські військові. Про це вона розповіла пропагандистському виданню ТАСС.

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Донцова впевнена, що завдяки стійкості військових, їхніх дружин і матерів, Росію нікому не вдасться зламати.

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«Приїжджаєш туди з книгами, не лише своїми. У щелепно-лицьовому відділенні до Бурденка з пораненими може приїхати також хтось із родичів: мама чи дружина. Вони приїжджають і допомагають своїм чоловікам, допомагають своїм синам. Це просто якийсь жіночий подвиг», – наголосила письменниця.

Зазанчається, що Дар'я Донцова також підтримала рішення Володимира Путіна висунутись як кандидат на виборах президента РФ у 2024 році.

«Я дуже хочу, щоб у нашій країні все було добре. Тому що я хочу жити у стабільній країні, мені хочеться, щоб мої діти могли відвідувати школу, здобути освіту, мені хочеться, щоб – якщо раптом знадобиться – було нормальне медичне обслуговування. Все це маю. І все це було не так добре 25 років тому» – пояснила своє рішення письмениця-путіністка.

Крім того, Донцова поділилася інформацією про те, що її хрещений син теж перебуває у складі Збройних сил Росії, і нещодавно отримав серйозне поранення руки на війні в Україні.

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Нагадаємо, британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова.

Як зазначається у зведенні, зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами. Повідомляється, що Кіркоров був внесений Кремлем до «чорного списку» після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою «майже голою» вечіркою в Москві.

Стало відомо, що путініст Басков, який обіцяв платити за кожен підбитий танк ЗСУ, заробляє у країнах НАТО.