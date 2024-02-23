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Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)
Донцова впевнена, що завдяки стійкості військових і їх рідних – РФ нікому ніколи не вдасться зламати
фото: скріншот відео

Письменниця Дар'я Донцова підтримала рішення Путіна знову стати президентом РФ у 2024 році

Письменниця-путіністка Дар'я Донцова розповіла, що періодично відвідує Головний військовий клінічний госпіталь РФ, де перебувають поранені російські військові. Про це вона розповіла пропагандистському виданню ТАСС.

Донцова впевнена, що завдяки стійкості військових, їхніх дружин і матерів, Росію нікому не вдасться зламати.

«Приїжджаєш туди з книгами, не лише своїми. У щелепно-лицьовому відділенні до Бурденка з пораненими може приїхати також хтось із родичів: мама чи дружина. Вони приїжджають і допомагають своїм чоловікам, допомагають своїм синам. Це просто якийсь жіночий подвиг», – наголосила письменниця.

Зазанчається, що Дар'я Донцова також підтримала рішення Володимира Путіна висунутись як кандидат на виборах президента РФ у 2024 році.

«Я дуже хочу, щоб у нашій країні все було добре. Тому що я хочу жити у стабільній країні, мені хочеться, щоб мої діти могли відвідувати школу, здобути освіту, мені хочеться, щоб – якщо раптом знадобиться – було нормальне медичне обслуговування. Все це маю. І все це було не так добре 25 років тому» – пояснила своє рішення письмениця-путіністка.

Крім того, Донцова поділилася інформацією про те, що її хрещений син теж перебуває у складі Збройних сил Росії, і нещодавно отримав серйозне поранення руки на війні в Україні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова.

Як зазначається у зведенні, зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами. Повідомляється, що Кіркоров був внесений Кремлем до «чорного списку» після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою «майже голою» вечіркою в Москві.

Стало відомо, що путініст Басков, який обіцяв платити за кожен підбитий танк ЗСУ, заробляє у країнах НАТО.

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Теги: розвідка путін військові дружина госпіталь поранення відео письменниця війна пропаганда

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