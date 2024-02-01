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Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
Росіяни не надто вірять у свою країну і пишаються нею
фото із відкритих джерел

За два роки повномасштабної війни кількість росіян, які «пишаються» Росією, збільшилася лише на 3%

Зусилля російської держпропаганди, яка дуже ретельно працює над тим, аби і надалі промивати громадянам Росії мізки і змушувати вірити у культ армії, війни та особистості диктатора, виявилися марними. Менше 10% росіян відчувають гордість за Володимира Путіна, російські збройні сили та їхні дії на українському фронті. Це продемонструвало опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Згідно з дослідженням, більше половини громадян РФ – 52%  – стверджують, що відчувають «почуття гордості», коли «думають про Росію». При цьому лише 9% респондентів сказали, що пишаються президентом та урядом.

Гордість за армію та російську зброю відчувають лише 5%, а за «перемогу у СВО» – 8%. Ідея повернення втраченої могутності у світі також не знайшла масового відгуку: «статус на міжнародній арені» та «зовнішню політику» як предмет гордості назвали лише 9%.

Активно насаджуваний культ Великої Вітчизняної війни виявився ще менш затребуваним: про гордість за перемогу над фашистською Німеччиною 1945 року заявили лише 2% респондентів. Стільки ж, за даними ВЦВГД, відчувають «гордість» за «традиції та цінності», які Кремль просуває як нову основу державної політики. Російську медицину, технології та «порядок у країні» назвали предметом гордості лише 1% респондентів.

Загалом за два роки війни кількість громадян, які «пишаються» Росією, за даними ВЦВГД, збільшилася лише на 3 відсоткові пункти. Приблизно стільки ж – а саме 2,5%  – складає похибка вимірювань, що випливає з методології опитування.

Цікаво, що найчастіше про «гордість» за Росію говорять пенсіонерки похилого віку: серед жінок і респондентів старше 60 років частка таких відповідей досягає 56%. У цій же групі найбільша частка тих, хто став пишатися Росією більше за останній рік: 70% проти 64% серед усіх опитаних.

Розчарування в Росії відчувають 6% респондентів, і таких побільшало на 2 відсоткові пункти в порівнянні з 2022 роком. Про почуття сорому за країну заявили 3% опитаних, і їхня частка за останні два роки не змінилася, випливає з даних ВЦВГД.

До слова, значна частина росіян підтримує війну проти України, а кількість прихильників Путіна лише зростає. Про це свідчать результати опитування незалежної російської дослідницької організації «Левада-Центр».

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Теги: росія традиції росіяни соцопитування війна путін

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