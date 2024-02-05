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Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії
фото з відкритих джерел

Уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки

Російська влада у 2024 році збільшує військові витрати, при цьому запланований цільовий показник доходів чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте за даними британської розвідки, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

«Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну». вартість його активів впаде на 10% у 2023 році» – йдеться у повідомленні.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. 

За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 раза більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Теги: росія армія війна путін британська розвідка

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