Міноборони видало першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами в бойових умовах

На тому тижні Міноборони видало першу ліцензію на використання наркотичних засобів та прекурсорів

Ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям

Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

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Минулого тижня вже видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах із наркотичними засобами та прекурсорами – хімічні матеріали, що використовуються для приготування наркотичних і психотропних речовин.

«Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі», – наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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За словами заступниці Умєрова, посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить ефективніше запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.