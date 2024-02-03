ВМС озвучили втрати Чорноморського флоту Росії

На сьогодні вже знищено 25 бойових одиниць Чорноморського флоту

На момент повномасштабного вторгнення в Україну російський Чорноморський флот нараховував приблизно 80 бойових одиниць. Сили оборони вже завдали російському флоту суттєвих втрат. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За інформацією представника Військово-Морських Сил (ВМС), серед цих близько 80 бойових одиниць в Чорноморському флоті 30-35 – це одиниці із «серйозним озброєнням». Тобто великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо.

На сьогодні вже знищено 25 бойових одиниць Чорноморського флоту, а 15 – мають суттєві пошкодження та перебувають на ремонті.

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«Тобто у відсотках це вже досить суттєво. Проте, вони мають сполучення з іншими акваторіями – з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів», – пояснив він, але додав, що це не матиме сенсу.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка 1 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Також через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова Крим, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі.