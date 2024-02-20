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Головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального
Указ про надання Бояринєву нового звання був підписаний Путіним 19 лютого
фото: росЗМІ

 Під кураторством Бояринєва закатовано до смерті сотні українських полонених

Російський диктатор Володимир Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валєрія Бояринєва до генерал-полковника через три дні після смерті у в'язниці опозиційного політика Алєксєя Навального. Про це пише , правозахисний проєкт Gulagu.net.

Указ про надання Бояринєву нового звання був підписаний Путіним 19 лютого.

Валєрій Бояринєв обіймає посаду першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань РФ з липня 2022 року. До цього він з 2015 року був заступником голови служби, а раніше очолював управління з організації діяльності в'язниць та слідчих ізоляторів.

Як зазначає правозахисники, Бояринєв «виконав бажання Путіна – фізичне усунення головного політичного опонента».

Також правозахисники заявляють, що під кураторством Бояринєва закатували до смерті сотні українських полонених, «вибивши з багатьох явки з повинними у геноциді та розстрілах мирного населення з метою виправдання війни».

Далі Бояринєва планують призначити директором ФСВП. Gulagu.net заявляє, що рішення вже пройшло відповідне узгодження щодо лінії ФСБ і питання лише у даті публікації указу Путіна.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: Олексій Навальний путін

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