Головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального
Під кураторством Бояринєва закатовано до смерті сотні українських полонених
Російський диктатор Володимир Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валєрія Бояринєва до генерал-полковника через три дні після смерті у в'язниці опозиційного політика Алєксєя Навального. Про це пише , правозахисний проєкт Gulagu.net.
Указ про надання Бояринєву нового звання був підписаний Путіним 19 лютого.
Валєрій Бояринєв обіймає посаду першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань РФ з липня 2022 року. До цього він з 2015 року був заступником голови служби, а раніше очолював управління з організації діяльності в'язниць та слідчих ізоляторів.
Як зазначає правозахисники, Бояринєв «виконав бажання Путіна – фізичне усунення головного політичного опонента».
Також правозахисники заявляють, що під кураторством Бояринєва закатували до смерті сотні українських полонених, «вибивши з багатьох явки з повинними у геноциді та розстрілах мирного населення з метою виправдання війни».
Далі Бояринєва планують призначити директором ФСВП. Gulagu.net заявляє, що рішення вже пройшло відповідне узгодження щодо лінії ФСБ і питання лише у даті публікації указу Путіна.
Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
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