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Протести після смерті Навального. Російська опозиція запропонувала варіанти

Христина Петренко
glavcom.ua
Протести після смерті Навального. Російська опозиція запропонувала варіанти
Політик заявив, що готовий допомогти в організації протестів
фото: Ілля Пономарьов

Пономарьов: «Навіть якщо причини суто медичні – це все одно результат переслідувань влади»

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що готовий допомогти росіянам в організації протестів через смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо про Навального правда – то це вбивство. Навіть якщо причини суто медичні – це все одно результат переслідувань влади. Так до цього й треба ставитись.

Будь-яку допомогу ФБК (Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, – «Главком») в організації акцій протесту чи інших дій, які вони хочуть провести, готовий надати негайно. Політичні розбіжності слід відкласти убік.

Юлі та всій родині – мої найглибші співчуття!», – написав політик.

Протести після смерті Навального. Російська опозиція запропонувала варіанти фото 1

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го (повноваження припинені достроково) скликань, член фракції «Справедлива Росія», член Ради Лівого фронту, голова опікунської ради Інституту інноваційного розвитку. Має громадянство України та володіє українською мовою.

20 березня 2014 року, під час голосування в Державній Думі Росії щодо ратифікації Договору про анексію Криму виявився єдиним із 450 депутатів, що проголосував проти анексії. Своє ставлення до того, що сталося з Кримом, він пояснив так: «Погано не те, що приєднали, а те, як приєднали». У 2016 почав змінювати свою думку: «Крим є українським, однак, після виведення звідти російських військ, на півострові слід провести референдум».

Ще один політичний діяч висловився щодо смерті Навального. Михайло Ходорковський закликав під час виборів президента Росії вписати у бюлетені ім'я Навального:

«Я закликаю всіх опівдні 17 березня прийти на виборчі дільниці та вписати ім'я Олексія Навального до бюлетеня для голосування. Якщо ви не знали чи сумнівалися, як діяти цього дня, то ось вам відповідь».

Михайло Ходорковський – російський громадський і політичний діяч, підприємець, публіцист. Колишній голова колишньої російської нафтової компанії «Юкос», а також банку та холдингу Menatep. 2005 року був засуджений російським судом на вісім років за податкові злочини і шахрайство, наприкінці 2010 року – на 13,5 років «за розкрадання нафти у дочірніх компаній Юкосу» та «відмивання грошей на суму близько 30 мільярдів доларів». Судові процеси над Ходорковським та його колегою Платоном Лебедєвим викликали у світі хвилю протесту та були позначені як політично замовлені та юридично безґрунтовні. За класифікацією організації «Міжнародна амністія» – в'язень сумління. 20 грудня 2013 року Ходорковський був помилуваний президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомила пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. У відомстві зазначили, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний був убитий російським диктатором Володимиром Путіним.

Після смерті російського опозиціонера, дружина російського терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) помітно хвилюється за свого чоловіка. Про це вона прямо написала у своєму Telegram-каналі.

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Теги: росія путін вбивство смерть Олексій Навальний Ілля Пономарьов

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