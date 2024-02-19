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Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
Кіркоров був внесений Кремлем до «чорного списку» після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою «майже голою» вечіркою в Москві
Фото: росЗМІ

За даними британської розвідки, наслідки «майже голої» вечірки демонструють дедалі ширшу присутність війни у громадському житті

Російська влада продовжує тиск на громадських і культурних діячів з метою продемонструвати відкриту підтримку війни проти України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами. Повідомляється, що Кіркоров був внесений Кремлем до «чорного списку» після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою «майже голою» вечіркою в Москві.

Видання «Медуза» повідомило, що на початку лютого адміністрація президента розіслала російським концертним промоутерам оновлений «чорний список» із 50 артистів, фактично заборонивши їм виступати на території Росії. До цього списку увійшли публічні противники війни поряд з іншими, такими як Кіркоров, які викликали гнів Кремля з інших причин.

За даними британської розвідки, наслідки «майже голої» вечірки демонструють дедалі ширшу присутність війни у громадському житті.

«Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які «патріотично» підтримують військові дії, і гедоністичною «прозахідноюм столичною елітою. Один із учасників був ув'язнений, оштрафований за так званими законами про «ЛГБТ-пропаганду» та викликаний у військкомат», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що народний артист Росії, путініст Філіп Кіркоров після «голої вечірки Івлєєвой» на знак спокутування гріхів перед Кремлем був відправлений в окуповану Горлівку співати перед пораненими окупантами у місцевому шпиталі. Кіркоров навіть пообіцяв трьом «щасливчикам» оплатити виготовлення протезів для ніг. Але найцікавіше у цій історії те, що саме співав перед окупантами Кіркоров. Російські пропагандисти, які розповсюдили відео, написали, що артист співав перед «воїнами» пісню власного авторства «Снєг». Проте, як відомо, це абсолютна брехня. Слова та музику до композиції написала Народна артистка України, легенда вітчизняної естради Ірина Білик ще на початку 2000-х.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року російські зірки, серед яких зрадники України та відкриті путіністи, потрапили в гучний скандал через «голу вечірку». Організаторкою вечірки стала блогерка і ведуча Настя Івлєєва. Там також засвітився і Філіп Кіркоров, який згодом записав вибачення. У двохвилинному відео він пояснював, що зайшов «не у ті двері» і розповідав, який він щирий патріот.

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Теги: Кіркоров британська розвідка артист скандал розвідка

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