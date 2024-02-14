Буданов розповів, куди прямував корабель «Цезар Куніков»

Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков», який сьогодні знищили українські захисники, прямував з Новоросійська до Севастополя. Про це у коментарі ICTV сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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За його словами, екіпаж корабля становить 90 людей. Точну цифру, скільки їх вдалося врятувати, повідомлять пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян ще триває.

«Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотниками. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Дронами Magura V5», – розповів начальник ГУР.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.