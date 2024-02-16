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Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України
Майк Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці»
фото з відкритих джерел

Білий дім обурений з приводу того, що Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. Білий дім розкритикував такий крок. Про це інформує представник Білого дому Ендрю Бейтс у мережі Х та The Hill.

У дописі Бейтса зазначається, що Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників «без розгляду ухваленого Сенатом пакету допомоги Україні».

Бейтс додав, що Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».

«Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає... І замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон тікає, відправляючи Палату представників на дострокові канікули…він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам», – заявив Бейтс.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області може повторитися на інших ділянках фронту. 

Як відомо, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Теги: Сенат США військові законопроєкт Україна канікули

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